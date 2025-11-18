YouTube Premium mise beaucoup sur une fonction simple, la lecture en arrière-plan. C’est pratique, mais réservé aux abonnés. Pourtant, Microsoft semble prêt à bousculer ces règles. Une nouvelle expérimentation dans Edge pour Android pourrait permettre à n’importe qui de continuer une vidéo… même en quittant l’application.

Une option cachée, mais déjà fonctionnelle pour YouTube

Tout part d’une découverte dans Edge Canary, la version de test du navigateur. En fouillant dans les réglages avancés, certains utilisateurs ont trouvé un drapeau baptisé “Background Video Playback”. Une fois activé, la lecture ne s’interrompt plus lorsque l’on change d’onglet, que l’on passe à une autre app ou que l’on verrouille son smartphone. Et le plus surprenant, c’est que cela fonctionne aussi sur YouTube, sans abonnement Premium. Pas besoin de bidouiller davantage, on active l’option, on relance Edge, et c’est parti.

Edge Canary affiche même un message au lancement du navigateur pour activer son bloqueur de publicités. En clair, Microsoft propose une expérience YouTube sans pubs et avec lecture en arrière-plan. Un combo qui risque de faire grincer des dents chez Google. Car oui, si cette option arrive dans la version stable d’Edge, elle pourrait réduire l’intérêt du fameux abonnement Premium. De plus, YouTube a déjà réagi par le passé lorsque des solutions tierces contournaient ses règles. En 2013, Google avait bloqué l’application YouTube créée par Microsoft sur Windows Phone pour des raisons similaires.

Un vieux bras de fer qui reprend

Pour l’instant, rien n’est acté. Les fonctionnalités testées dans Canary ne vont pas toujours plus loin. Mais si Microsoft décide de les maintenir, on pourrait assister à un nouveau bras de fer entre les deux géants. D’un côté, les utilisateurs Android qui aimeraient profiter de YouTube sans payer un abonnement supplémentaire. De l’autre, Google qui veut protéger ses revenus liés à Premium. Et au milieu, Microsoft, prêt à tester à nouveau les limites. Reste à savoir si cette option survivra jusqu’à la version finale d’Edge. Mais une chose est sûre : si elle arrive au grand public, elle pourrait changer la façon dont beaucoup utilisent YouTube au quotidien.

Source : Android Authority