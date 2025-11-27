Vous pensiez que votre yaourt préféré était votre allié du quotidien ? Détrompez-vous. Derrière son image innocente et bienfaitrice martelée par la publicité se cache un piège que peu de consommateurs soupçonnent.

Dans le frigo des Français, il trône comme un roi. Véritable incontournable dès l'enfance, beaucoup le dégustent en dessert, mais aussi au petit-déjeuner, après le sport ou en guise d'en-cas. Pourtant, ce petit pot miracle serait loin d'être aussi candide que le suggère les spots publicitaires. 60 Millions de Consommateurs alerte contre un type yaourt que nous sommes nombreux à adorer, mais qu'il serait plus prudent de bannir de son chariot de courses.

Votre yaourt préféré vous trompe depuis des années

C'est une des variétés les plus populaires qui se glisse dans le caddie de millions de Français comme dessert facile ou petit en-cas sans culpabilisation. Les enfants en raffolent et les marques rusent d'astuces pour se faire concurrence dans les supermarchés. Toutefois, ce serait l'un des pires choix pour votre santé... Nous parlons ici du yaourt aux fruits.

Selon le médecin-nutritionniste Raphaël Gruman, la réputation “healthy” du yaourt aux fruits serait même totalement usurpée. Pour le dire simplement, chaque pot contiendrait l'équivalent de 3 à 4 morceaux de sucre. La teneur en glucides explose et ne songeaient pas non plus y trouver les bienfaits des fruits. Ils sont en réalité noyés dans quantité d'additifs. Alors, quelle alternative choisir ?

0 %, mousses, chocolat... tout ce qu'il faut éviter

Le marché des yaourts et autres desserts assimilés est bien rempli. Le choix n'a fait que se multiplier ces dernières années et, avec lui, les menaces pour votre santé dans votre frigo. Même ceux qui se vendent comme les plus sains cachent souvent bien leur jeu.

Pour y voir plus clair dans les rayons, dites-vous que le plus alléchant tente généralement de vous avoir. Les additifs sont légion dans toutes sortes de desserts. C'est pourquoi les nutritionnistes partagent des recommandations claires en matière de yaourt et autres crèmes :

Le yaourt 0 % , dont la suppression du gras est compensée par des additifs ;

, dont la suppression du gras est compensée par des additifs ; Le yaourt à boire , parfois aussi sucrés qu'un soda ;

, parfois aussi sucrés qu'un soda ; Les mousses liégeoises , encore plus transformées et donc néfastes ;

, encore plus transformées et donc néfastes ; Les crèmes-desserts chocolatée, dont le taux de sucre explose.

© Vije Vijendranath.

Des alternatives simples pour votre yaourt et votre santé

Raphaël Gruman n'alerte pas sans donner de solution en échange. Pour lui, l'alternative la plus saine aux yaourts aux fruits est très simple : « il vaut mieux prendre un yaourt nature classique ou entier et l'aromatiser soi-même ». Non seulement vous évitez ainsi les ajouts mystérieux pour rehausser le goût, et vous saurez en plus d'où vient ce que vous ajoutez dedans.

Notez aussi que vous pouvez varier les plaisirs avec d'autres desserts du même genre. Yaourt à la grec ou à base de lait végétal, agrémenté par vos soins de fruits frais ou d'un peu de miel, le choix est large aussi. Ce faisant, vous vous offrirez en plus le luxe de profiter des bienfaits de chacun. Votre santé vous dira merci !