Alors que la PS6 et la Xbox Series 2 devraient arriver courant 2027/2028, les constructeurs se penchent déjà sérieusement sur la question depuis un certain moment. Via de nombreux leaks au fil du temps, on commence d'ores et déjà à avoir une image un peu plus précise de ce que la prochaine génération de consoles pourrait proposer. Concernant la future machine de Microsoft, une nouvelle découverte vient encore confirmer l'existence d'une fonctionnalité novatrice pour le marché... mais potentiellement à un prix particulièrement cher payé pour les joueurs.

Une Xbox Series 2 vraiment novatrice pour le marché des consoles ?

Si l'on en croit les derniers bruits de couloir à son sujet, la Xbox Series 2 devrait être plus puissante que la PS6, avec notamment un GPU plus robuste, sans pour autant négliger la rétrocompatibilité tant appréciée des joueurs. En plus de tout cela, si l'on en croit une récente révélation du généralement bien informé KeplerL2 sur les forums Neogaf, la future machine de Microsoft devrait en revanche ajouter un argument de poids à son arsenal, déjà évoqué en mai dernier par Jez Corden chez Windows Central.

À l'instar des ROG Xbox Ally, la Xbox Series 2 serait en effet selon lui bien en mesure d'offrir l'accès à d'autres boutiques bien connues sur PC, comme Steam, l'Epic Games Store ou GOG. Ce en raison d'un APU AMD baptisé Magnus « de taille relativement importante ». Toujours d'après KeplerL2, cela s'accompagnerait en revanche d'un changement qui pourrait quant à lui faire grincer bien des dents au sein de la communauté des joueurs.

« Le gros problème du soutien des magasins tiers est le modèle économique, car sans la part garantie de 30% sur chaque jeu, ils doivent vendre le hardware à profit », affirme-t-il. Cela pourrait donc selon lui se traduire par une Xbox Series 2 au tarif particulièrement salé. Il va même jusqu'à dire que la console pourrait être « deux fois plus chère » que la PS6. Naturellement, il convient de prendre cette analyse, aussi pertinente soit-elle, avec de prudentes pincettes. Compte tenu du fait que la prochaine génération de consoles ne devrait pas sortir avant deux ou trois ans, nous avons encore de la marge pour avoir des informations plus concrètes et officielles à leur sujet.

Source : KeplerL2 sur Neogaf