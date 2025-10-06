Des histoires de collectors qui valent leur pesant d'or, on en entend très souvent. Pour autant, on ne cesse d'être surpris quand on voit les objets concernés et les prix que les gens sont prêts à mettre pour se les procurer. Dernier exemple en date : un jeu sous blister vendu à 1 500 dollars dans sa version Xbox alors que sa cote est ridicule sur les autres plateformes. Personne n'y aurait cru !

Un jeu inattendu qui coûte un bras sur Xbox

Les chercheurs de trésor auront sans doute eu le souffle coupé en tombant sur cette annonce Ebay ! Elle concerne un article dont le prix est pharamineux... à savoir Eiyuden Chronicles Hundred Heroes, dans son édition physique sur Xbox One et Series X. La vendeuse avait visiblement bien connaissance de son argus puisqu'elle a misé sur un début des enchères à 975 dollars et un coût d'achat direct à 1500 dollars.

Pourtant, Eiyuden Chronicles Hundred Heroes est sorti sur un peu toutes les plateformes et les prix d'occasion ne grimpent pas à ce point ailleurs. Sur Nintendo Switch ou PS5, vous pouvez compter en moyenne entre 30 et 35 euros. Mais, sur PS4 et surtout sur Xbox, le tarif explose de façon complètement inattendue... à moins qu'il y ait une explication.

© Clairelement sur Ebay.

Pourquoi un tel prix pour Eiyuden Chronicles Hundred Heroes ?

Les lois du marché physique peuvent être cruelles pour une partie du public. Microsoft ayant misé sur le numérique, les éditions en boîte se font de plus en plus rares sur ses consoles Xbox. Désormais, c'est le store qui prime dans son écosystème, ainsi que l'abonnement au Game Pass. Or, cela a des conséquences direct sur la cote de certains jeux, parfois même ceux auxquels on ne s'attend pas.

Le cas d'Eiyuden Chronicles Hundred Heroes s'explique pourtant simplement. Le jeu a été financé par le biais d'un Kickstarter par les fans de la saga Suikoden, ravis de pouvoir découvrir un nouveau jeu de ses créateurs. Cela dit, la campagne ne financement participatif, bien qu'elle ait atteint ses objectifs, n'a pas non plus fait exploser les compteurs. Dès lors, les développeurs ont dû faire des choix pour sa production. Ils ont décidé d'éditer moins de version physique du jeu sur Xbox compte tenu de la tendance chez Microsoft. À ce titre, la rareté de cette édition a fait monter sa cote de façon impressionnante, d'autant plus en étant neuf, sous blister.