Vous ne connaissez peut-être pas ce raccourci Windows pourtant très utile qui peut vous sauver de nombreuses situations embêtantes et aussi vous faire gagner beaucoup de temps.

Parmi les dizaines de raccourcis clavier qui rythment notre quotidien sur le système d'exploitation Windows, entre autres exemples, certains sont devenus légendaires. Ctrl + C, Ctrl + V et Ctrl + X sont les classiques incontournables, et Ctrl + S a sauvé d'innombrables documents du désastre. Sachez qu'il existe aussi un raccourci méconnu qui peut vous éviter l'une des mésaventures les plus frustrantes d'Internet.

Le raccourci Windows favori des internautes, mais assez méconnu par rapport à d'autres

Tout le monde utilise les raccourcis clavier et autre sans même y penser. Copier, coller, couper, sélectionner tout : ces fonctions sont tellement universelles que même un utilisateur très occasionnel les connaît. Sous Windows, on utilise aussi Ctrl + Z pour annuler, Ctrl + Y pour rétablir, Ctrl + P pour imprimer et le classique Alt + F4 pour fermer une fenêtre. Ctrl + Alt + Suppr reste la touche d'urgence pour verrouiller la session, changer d'utilisateur ou ouvrir le Gestionnaire des tâches.

Mais au-delà des fonctions de base, certains raccourcis facilitent grandement votre quotidien numérique. Windows + L est très apprécié dans les bureaux en open space : il permet de verrouiller instantanément votre session lorsqu'un collègue indiscret passe par là. Windows + Maj + S active le nouvel outil Capture d'écran, vous permettant de réaliser rapidement une capture d'écran rectangulaire ou à main levée sans rien télécharger.

Pour les navigateurs web, un raccourci Windows peut légitimement occuper la place des plus importants qui soient, car permet de palier l'une des plus grandes frustrations de la recherche sur Internet : la fermeture accidentelle d'un onglet. C'est là que Ctrl + Maj + T entre en jeu. Une simple pression suffit pour rouvrir le dernier onglet fermé. Des pressions répétées permettent de rouvrir les onglets récemment fermés dans l'ordre exact de leur fermeture. Sur Mac, le raccourci équivalent est Commande + Maj + T. Beaucoup d'internautes ne connaissent pas ce raccourci pourtant particulièrement salvateur.

D'autres moyens de sauver les onglets fermés par accident

Si vous oubliez ce raccourci Windows magique, bien que cela soit peu probable une fois que vous avez réalisé à quel point il peut vous sauver la mise, il existe d'autres alternatives similaires. Vous pouvez en effet toujours consulter l’historique de votre navigateur avec Ctrl + H pour retrouver la page que vous lisiez.

Sur le navigateur Chrome, le raccourci Ctrl + Maj + A vous permet de voir en un coup d’œil tous vos onglets ouverts et ceux que vous avez récemment fermés. Sous Windows, un clic droit sur l’icône Chrome ou Edge dans la barre des tâches affiche une liste pratique des onglets récemment fermés, que vous pouvez rouvrir en un clic.

La solution la plus simple et efficace reste toutefois l'indispensable raccourci Windows Ctrl + Maj + T, qu'il convient d'apprivoiser pour ne plus jamais connaître le problème des onglets fermés par accident.