Si Windows et macOS restent de loin les systèmes d’exploitation les plus populaires dans le monde, cela n’empêche pas certains utilisateurs de rester ouverts à la possibilité de s’orienter vers de nouvelles alternatives. Des alternatives comme Zorin OS, par exemple, que l’on doit à la société Linux et qui repose notamment sur le système Ubuntu. Et il s’avère que cette dernière semble de plus en plus séduire les aficionados de Windows, qui ont récemment été nombreux à réaliser, ou au moins envisager, la migration.

Zorin OS 18 fait un carton chez les utilisateurs de Windows

C’est en tout cas ce que nous révèlent les créateurs de Zorin OS peu après le déploiement de la nouvelle version, lancée en fin d’année dernière. « Nous sommes ravis d'annoncer que Zorin OS 18 a accumulé un million de téléchargements en un peu plus d'un mois depuis sa sortie, battant tous les records précédents » se félicitaient en effet ces derniers dans un article publié le 18 novembre. Mais au-delà de cette belle victoire, c’est surtout la statistique édifiante qui accompagne cette information qui n’a pas manqué de retenir l’attention.

Car sur ce million de téléchargements, il s’avère que 78% d’entre eux ont été réalisés à partir de machines tournant sous Windows. En d’autres termes, cela signifie que plus de 700 000 utilisateurs de Microsoft auraient décidé de changer de crèmerie, ou tout du moins entrepris le processus pour le faire. Mais comment expliquer un phénomène si soudain ? Le fait que Zorin OS 18 ait été lancé pile au moment où Microsoft abandonnait officiellement Windows 10 représente sans aucun doute une piste potentielle pour l’expliquer.

En effet, Windows a beau être l’OS le plus populaire au monde, il est aussi incontestablement l’un des plus décriés. Notamment en raison de ses nombreux problèmes et autres exigences, qui peuvent faire de son utilisation un vrai casse-tête pour les utilisateurs. Et si beaucoup tendent alors généralement à se tourner vers l’écosystème Apple, réputé pour être plus user-friendly, d’autres semblent donc avoir profité du lancement de Zorin OS 18 pour explorer d’autres horizons. Et à en croire certains retours, le jeu en valait vraiment la chandelle.

Une excellente alternative pour une transition fluide

« Zorin OS 18 est vraiment très abouti et constitue un excellent choix pour ceux qui souhaitent migrer depuis Windows » clame par exemple le média spécialisé ExplainingComputer, dont l’avis a été repartagé par Zorin. « Je trouve que c’est une excellente fonctionnalité pour les personnes qui viennent de Windows » assure XDA Developers de son côté. « C’est l’une des meilleures variantes gratuites de Linux qui ressemble vraiment à Windows » ajoute enfin PC World, qui décrit Zorin OS comme « un choix idéal pour les anciens utilisateurs de Windows ».

Car oui, c’est bien ce qui semble être la plus grande force de l’OS de Linux à première vue : ses similarités avec l’écosystème de Microsoft, qui tend donc à rendre la transition beaucoup plus facile pour les utilisateurs de Windows. En tout cas, bien plus que lorsqu’ils se tournent du côté de chez Apple. Voyant cela, on ne peut alors que se demander si le lancement de Zorin OS 18 au moment même de l’abandon de Windows 10 relève réellement de la coïncidence, ou plutôt du coup de génie. Même si, évidemment, la victoire ne sera totale que si Linux parvient à retenir ces nouveaux arrivants.

Source : Zorin Blog