Celles et ceux qui touchent en informatique ne se privent pas de quelques petites initiatives étonnantes quand l'envie leur en prend. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des jeux vidéo émulés sur des plateformes qui n'ont parfois rien à voir avec leur destination initiale. Certains peuvent même aller plus loin en tentant de faire fonctionner des systèmes au départ incompatibles. C'est le cas de cet hacker qui installe Windows 95 sur sa PlayStation 2 et le résultat est aussi absurde que fascinant.

Windows 95 sur PS2, aussi inutile que brillant

Notamment connu pour ses vidéos de modding, MetraByte propose surtout du contenu vidéo dans lequel il s'amuse avec les OS. Parmi ses faits d'arme, on peut relever sa réussite à installer l'OS de Microsoft sur une Nintendo 3DS. Alors, dans la continuité de sa chaîne YouTube, il s'est fixé pour défi de faire tourner Windows 95 sur PlayStation 2. Un challenge de taille qui consiste à héberger un système d'exploitation PC des années 1990 sur une machine conçue pour du jeu vidéo et des processeurs x86.

Le premier obstacle du hacker a été de contourner l'incompatibilité entre les deux architectures. Pour ce faire, il s'est appuyé sur l'émulateur Bochs qui permet de transformer la PS2 en machine virtuelle. Le plus dur a ensuite été l'installation de Windows 95. Le processus lui a pris plus de 14 heures, avec de nombreuses erreurs et nécessité de redémarrer.

Malgré les difficultés, MetraByte n'a pas abandonné. Cela a été long, mais il a fini par réussir à installer l'OS de Microsoft sur sa PS2. Cela dit, l'initiative est loin d'être un succès total. Si le système d'exploitation tourne, ce n'est pas sans accroc. Windows 95 rame énormément, le curseur de la souris freeze régulièrement et chaque fenêtre peine à s'afficher. Mais, surtout, l'expérience ne parvient pas à passer le “test DOOM”. Il est commun de lancer le FPS culte pour vérifier la viabilité d'une entreprise de ce type. Or, ici, c'est un échec. Le launcher refus de se lancer.

Cela n'enlève cependant rien à la prouesse du hackeur. L'initiative ravive bien des souvenirs pour les moddeurs, généralement friands de ce genre d'expérimentations entre machine. De plus, même si Windows 95 est inutilisable sur PS2, son installation aura permis de mieux comprendre le fonctionnement de la machine de Sony. Nul doute que cela inspirera d'autres moddeurs à tester des choses absurdes sur la console de salon, ne serait-ce que pour se replonger dans la magie d'une époque informatique depuis longtemps oubliée du grand public.