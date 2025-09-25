C’est la fin de vie pour Windows 10, mais il reste encore un moyen pour obtenir un sursis et avoir l’opportunité de recevoir des mises à jour avant l’arrêt définitif. Comment ça marche ?

La fin de Windows 10 approche. Le 14 octobre 2025, Microsoft arrêtera officiellement les mises à jour de sécurité. Mais bonne nouvelle : il est possible de prolonger la durée de vie de votre PC d’un an. Grâce au Programme de sécurité étendue, vous pourrez recevoir des correctifs jusqu’en octobre 2026.

Un an de répit offert par Microsoft pour Windows 10

L’annonce de la fin du support avait inquiété beaucoup d’utilisateurs. Et pour cause : Windows 10 équipe encore des millions de machines dans le monde. Conscient du problème, Microsoft a décidé d’offrir une solution simple. En s’inscrivant gratuitement au programme, chacun peut continuer à recevoir des mises à jour essentielles.

Avant tout, votre PC doit être à jour. Il faut aussi être connecté avec un compte Microsoft et disposer des droits administrateur. Rien de compliqué donc, mais ces conditions sont indispensables pour voir l’option apparaître. L’inscription se fait en quelques clics. Allez dans les Paramètres, ouvrez Mise à jour et sécurité, puis cliquez sur le bandeau annonçant la fin du support de Windows 10. Suivez les étapes à l’écran et validez.

Trois choix existent :

synchroniser vos paramètres via OneDrive ,

, utiliser vos points Microsoft Rewards ,

, ou payer environ 30 € pour un achat unique.

Les deux premières options sont gratuites. Une fois inscrit, un message confirme que votre PC est protégé jusqu’au 13 octobre 2026.

Un déploiement progressif

Attention toutefois : le programme est activé par vagues. Si l’option n’apparaît pas encore, inutile de paniquer. Revenez vérifier dans les prochains jours. Microsoft prévoit une couverture totale d’ici la mi-août 2025. Grâce à ce sursis, les utilisateurs de Windows 10 n’ont pas besoin de passer tout de suite à Windows 11 ou d’investir dans un nouveau PC. C’est une manière plus douce d’accompagner la transition, sans sacrifier la sécurité. Car si la fin de Windows 10 est bel et bien fixée, ce dispositif montre que Microsoft reste attentif à ses utilisateurs. Avec des millions de machines encore en circulation, ce délai supplémentaire pourrait éviter une rupture brutale. Il reste néanmoins clair que l’avenir est déjà tourné vers Windows 11 et les prochaines versions de l’OS.

Et surtout, cela laisse du temps pour réfléchir à la suite. Faut-il migrer vers Windows 11 ? Investir dans une nouvelle machine ? Ou attendre la prochaine version de l’OS ? Avec ce délai supplémentaire, vous pouvez avancer à votre rythme et éviter une transition forcée.

Source : Microsoft