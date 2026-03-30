20 ans après sa sortie au cinéma, Will Smith révèle la raison qui a poussé la production à changer la fin de ce film culte pour ne pas décevoir les fans.

Dans les années 2000, Will Smith était à l'affiche d'un film de science-fiction post-apocalyptique dans lequel il incarne le seul survivant d'une infection mondiale ayant transformé les humains en monstres. 20 ans plus tard, Je suis une Légende est encore l'un de ses meilleurs films et s'il a cartonné autant à l'époque c'est à cause d'un choix radical qui change toute la fin et devrait être important pour le prochain film (s'il finit par voir le jour).

Ce film de Will Smith aurait pu être très différent

Je suis une Légende 2 est censé être en préparation avec Will Smith et Michael B. Jordan, mais pour qui a vu le film au cinéma, il y a un gros problème. Dans le premier film, le personnage de Will Smith est censé se sacrifier en se faisant exploser avec une grenade alors qu'il est acculé dans un laboratoire envahi par les infectés. Mais cette fin n'était pas celle prévue initialement, il s'agit en réalité d'une alternative de dernière minute conçue pour plaire à un plus large public puisque la séquence finale initiale était jugée trop choquante.

Will Smith a révélé que la première fin est celle que l'on peut voir dans les bonus du DVD/Blu-ray, et non pas celle du cinéma. Dans ce final, le personnage de Will Smith ne se sacrifie pas, il survit. Si de prime abord tout semble pourtant bien plus positif, il n'en est rien puisqu'il ne trouve finalement pas de remède et comprend qu'il est lui-même devenu un monstre, traquant les infectés anciennement humains pour faire des expériences. La créature alpha que l'on croise à plusieurs reprises dans le film vient alors récupérer sa compagne, cobaye du héros incarné par Will Smith. Ce dernier les laisse la récupérer et en échange, il a la vie sauve et peut partir. C'est cette fin qui sera reprise pour le second film.

La nuance sacrifié sur l'autel de la rentabilité

Ce final a été initialement prévu pour coller au mieux au roman dont est tiré le film, mais Will Smith révèle que lors des projections tests, les retours n'étaient pas à la hauteur. La production ne voulait pas que le film divise, ils voulaient un vrai carton. C'est pourquoi une seconde fin a été tournée, une plus héroïque, pour faire passer le personnage de Will Smith pour un martyr qui sauve l'humanité tout en se sacrifiant et en inscrivant son nom dans la légende. On est très loin du final plus nuancé qui soulève de nombreuses questions et qui, surtout, ne se termine pas par la découverte d'un remède. Selon Will Smith, les retours ont été clairement plus positifs pour cette seconde fin, bien qu'elle fut ajoutée in extremis à quelques mois seulement de la sortie du film dans nos salles obscures.