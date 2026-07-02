Votre Wi-Fi est lent ? Il se pourrait qu'un intrus s'invite chez vous !

Un Wi-Fi qui rame sans raison peut cacher un invité. Voici comment repérer les intrus sur votre réseau et les mettre dehors.

Une connexion Internet rapide sert aujourd'hui autant au travail qu'aux loisirs. Quand le Wi-Fi ralentit sans explication, l'hypothèse d'un voisin ou d'un inconnu branché sur votre réseau mérite d'être vérifiée. Contrôler de temps en temps la liste des appareils reliés à votre box prend quelques minutes et évite les ennuis.

Ce qui peut arriver si quelqu'un utilise votre Wi-Fi sans autorisation

Un intrus sur votre réseau Wi-fi pose plusieurs problèmes concrets. Votre débit chute et passe sous celui promis par votre fournisseur d'accès à Internet (FAI). La personne peut aussi consulter des sites douteux, avec des conséquences juridiques pour vous, puisque la ligne est à votre nom. Il y a enfin un risque de piratage de vos appareils. Le sujet concerne tout le monde, quel que soit son niveau technique : les méthodes pour repérer un intrus restent simples.

Pour voir qui est connecté à votre Wi-fi, ouvrez la page d'administration de votre box ou connectez-vous à votre espace client sur le site ou l'application de votre opérateur. Chaque FAI présente les choses à sa façon. Chez Orange, la liste se trouve sous « Mes équipements connectés ». Chez Free, elle s'appelle « Périphériques réseau ». SFR parle de « Mon réseau local » et Bouygues Télécom de « Schéma de mon réseau ».

Ces pages affichent les ordinateurs, smartphones, tablettes, téléviseurs, consoles de jeux et objets connectés (IoT). Un appareil que vous ne reconnaissez pas peut trahir un voisin indélicat ou quelqu'un de mal intentionné. Pensez aussi à consulter l'historique de connexion, qui aide à repérer une activité anormale.

Première mesure contre une intrusion : changez le mot de passe du Wi-Fi pour un code plus long et plus complexe. Vous pouvez aussi masquer le réseau en cachant le SSID (le nom du réseau) depuis l'interface d'administration. Notez ce nom quelque part, car il n'apparaîtra plus dans la liste des réseaux disponibles.

Le filtrage par adresse MAC va encore plus loin. Chaque appareil possède cet identifiant unique, et vous pouvez décider de n'autoriser que ceux de votre choix. La méthode demande un peu de temps, mais elle est très efficace. Pour l'activer, tapez « 192.168.1.1 » dans votre navigateur afin d'ouvrir l'interface, puis cherchez la section « filtrage MAC ».

Si vous préférez un outil dédié, l'application gratuite Fing scanne votre Wi-Fi à intervalles réguliers et dresse la liste de tous les appareils connectés.