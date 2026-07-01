Nos téléphones nous connectent à Internet un peu partout, mais taper à la main un long mot de passe Wi-Fi reste fastidieux et propice aux erreurs. Il existe pourtant plusieurs façons de se connecter sans saisir ce mot de passe, à commencer par les codes QR.

Pourquoi une connexion Wi-Fi fiable compte

Un bon Wi-Fi offre un débit plus stable que la 4G ou la 5G, sans les coupures liées à une couverture mobile inégale. Là où le signal cellulaire passe mal, il prend le relais pour télécharger de gros fichiers ou regarder une vidéo en haute définition, sans entamer l'enveloppe de données de votre forfait.

Le Wi-Fi demande aussi moins d'énergie que la connexion cellulaire, ce qui ménage la batterie sur la journée. Le module radio du téléphone est moins sollicité, un point qui joue sur la durée de vie de l'appareil comme sur la facture.

Des méthodes pratiques pour simplifier la connexion

Plusieurs méthodes évitent de taper le mot de passe :

les codes QR

le partage depuis un appareil déjà connecté

le WPS

Le choix dépend surtout de votre matériel et du contexte d'utilisation.

Se connecter avec un code QR

De nombreux modems et routeurs récents portent un code QR sur leur façade ou sous le boîtier. Ce code contient le nom du réseau (SSID) et le mot de passe. Il suffit de le scanner avec l'appareil photo du téléphone : une fenêtre s'affiche pour valider la connexion.

La méthode a une limite : si le mot de passe du routeur a été modifié sans que l'étiquette soit refaite, le code ne fonctionne plus. Mieux vaut donc mettre l'étiquette à jour après chaque changement.

Partager le QR code depuis un appareil déjà connecté

Une personne déjà connectée peut aussi partager l'accès sans dicter le mot de passe. Sur Android, il faut ouvrir « Paramètres », puis « Wi-Fi », sélectionner le réseau en cours et appuyer sur « Partager ». Le téléphone génère alors un code QR que les autres n'ont plus qu'à scanner pour se connecter.

Se connecter avec le WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Le WPS (Wi-Fi Protected Setup), apparu en 2007, propose une autre voie sans saisie de mot de passe. On appuie sur le bouton WPS du routeur, en général à l'arrière ou sur le côté, puis on active l'option correspondante sur le téléphone dans « Réseaux et Internet », « Wi-Fi » et « Paramètres avancés ». Le bouton se maintient quelques secondes, et tout dépend de la compatibilité des deux appareils.

Sécurité et avantages des QR et WPS

Ces solutions rendent l'accès plus simple au quotidien. Le scan d'un QR ou le WPS dépannent surtout en famille ou entre amis, quand le réseau est bien tenu : mot de passe noté quelque part, code QR refait après un changement.

Bien utilisées, dans un cadre maîtrisé comme un réseau domestique ou professionnel, elles n'entament pas la sécurité. Elles suppriment au passage les fautes de frappe et le mot de passe donné à voix haute.