Votre iPhone a plus de onze ans ? WhatsApp pourrait bientôt vous laisser sur le carreau. Découvrez si votre modèle est concerné et comment éviter la coupure avant le 30 novembre 2026.

À partir du 30 novembre 2026, WhatsApp cessera de fonctionner sur les iPhone équipés d'une version d'iOS antérieure à iOS 15.5. L'annonce figure dans une note publiée par WhatsApp sur sa page d'aide. En France, l'application compte environ 24 millions d'utilisateurs.

Seule la version iOS 15.5 et les versions plus récentes resteront prises en charge, confirme Cosmopolitan. Concrètement, les iPhone tournant avec une version comprise entre iOS 15.1 et iOS 15.4 devront être mis à jour pour continuer à utiliser l'application. Dans les faits, ce sont les modèles sortis avant l'iPhone 6s qui sont visés, un téléphone commercialisé il y a plus de onze ans.

Des solutions existent pour certains de ces appareils anciens. Les possesseurs d'iPhone 6s, d'iPhone 7 ou d'iPhone SE de première génération peuvent installer iOS 15.8.8 pour continuer à utiliser WhatsApp après l'échéance. La situation est différente pour l'iPhone 5s, l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus : ces modèles ne peuvent plus être mis à jour au-delà d'iOS 12, et WhatsApp a d'ores et déjà cessé de les prendre en charge, avant même l'arrivée de la nouvelle échéance. Les utilisateurs concernés sont invités à vérifier dans les réglages de leur téléphone la version d'iOS installée.

Les smartphones Android échappent entièrement à ce changement. L'application continue de fonctionner normalement sur les appareils équipés d'Android 6.0 et des versions ultérieures.

L'entreprise justifie cette décision par des impératifs de sécurité. Selon WhatsApp, un téléphone doit être capable de recevoir des SMS ou des appels pendant le processus de vérification du compte : la configuration d'un nouveau compte n'est pas prise en charge sur un appareil qui ne peut se connecter qu'à un réseau Wi-Fi.

Le groupe Meta, dont WhatsApp fait partie, explique vérifier régulièrement les systèmes d'exploitation qu'il prend en charge, à mesure que les appareils et les logiciels évoluent. Chaque année, l'entreprise passe en revue les appareils et logiciels les plus anciens et comptant le moins d'utilisateurs. Ces modèles, selon elle, peuvent ne plus disposer des dernières mises à jour de sécurité ni des fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement de l'application.

Meta assure que des rappels seront envoyés aux utilisateurs dont l'appareil n'est plus pris en charge, afin qu'ils effectuent les mises à niveau nécessaires avant que WhatsApp ne cesse de fonctionner sur leur téléphone.