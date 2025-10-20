On peut être un immense acteur et avoir malgré tout de grands regrets. C’est justement le cas de Clint Eastwood avec ce film très mal reçu par la critique.

À 95 ans, Clint Eastwood n’a plus rien à prouver. Acteur iconique, réalisateur respecté, figure du cinéma mondial, il a tout fait ou presque. Pourtant, même une légende comme lui garde un petit regret. Le réalisateur de Million Dollar Baby et Impitoyable a récemment confié qu’un film, parmi toute sa carrière, reste pour lui un échec. Et ce film, c’est le western La Kermesse de l’Ouest.

Un western qui est un grand regret pour Clint Eastwood

À la fin des années 1960, Eastwood est au sommet de sa gloire. Après les westerns de Sergio Leone, il devient l’un des visages les plus emblématiques d’Hollywood. Et c’est précisément à ce moment qu’il décide de prendre un risque insensé, jouer dans une comédie musicale sous format Western.

La Kermesse de l’Ouest , sorti en 1969, mélange western, romance et chansons. Un concept original, certes, mais complètement à contre-courant de l’image virile de l’acteur. Face à lui, on retrouve Lee Marvin, une autre légende du cinéma. Sur le papier, le duo promettait beaucoup. En pratique, c’est un désastre pour certains fans de l'acteur.

Le tournage a en plus été un cauchemar avec des délais interminables, des script réécrit plusieurs fois, un budget explosé... Eastwood, habitué à des productions plus efficaces, perd patience. L’ambiance devient tendue, au point qu’il songe à quitter le film avant la fin.

Un film désastreux pour lui ?

Avec le recul, Clint Eastwood parle sans détour de ce western étrange.

« J’étais assez fou pour essayer n’importe quoi », confie-t-il au magazine Empire. « J’ai toujours aimé la musique. Mon père chantait, alors je pensais pouvoir m’en sortir. Mais ce que je faisais dans ce film, ce n’était pas du chant. »

Honnête et lucide, il reconnaît aujourd’hui qu’il n’était pas fait pour ça. Les critiques de l’époque ne l’ont pas épargné. Son interprétation chantée a été moquée, et le film s’est rapidement imposé comme un échec cuisant. Le scénario du western a tellement changé au fil des mois que le film final n’avait plus grand-chose à voir avec celui qui avait séduit Eastwood au départ. Le tournage a traîné sur près de dix-sept mois, un record. Entre deux interruptions, l’acteur a même eu le temps de tourner un autre film, Quand les aigles attaquent, avant de revenir terminer la comédie musicale.

À un moment, il était prêt à tout abandonner. Il a fallu que le réalisateur Joshua Logan et le scénariste Alan Jay Lerner viennent le convaincre en personne de rester jusqu’à la fin.

« Le film n’avait plus la dynamique du scénario original », a-t-il expliqué plus tard. « Ce n’était pas une expérience agréable. »

Lorsque le film sort enfin, il divise. Les chansons ne convainquent pas, l’histoire manque de rythme, et le public n’y croit pas. Le film rapporte un peu d’argent, mais l’image d’Eastwood en prend un coup. Son chant devient la cible de nombreuses moqueries.

Source : Empire