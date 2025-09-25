Pendant longtemps, Waze a été l’application préférée des automobilistes. Grâce à ses alertes communautaires et sa simplicité d’utilisation, elle s’est imposée comme un réflexe au volant. Mais les choses évoluent. Une nouvelle étude montre qu’une autre application séduit de plus en plus d’utilisateurs et menace aujourd’hui la suprématie de Waze.

Pendant des années, Waze a régné en maître sur la navigation GPS. Son interface claire, sa communauté active et ses alertes de radars en ont fait un réflexe pour des millions de conducteurs. Mais les choses changent. Aux États-Unis, une autre appli est désormais favorite des automobilistes.

Un basculement confirmé par les chiffres pour Waze

Selon une étude récente, près de 70 % des conducteurs utilisent désormais Google Maps au quotidien. L’application séduit grâce à son interface simple, ses itinéraires alternatifs efficaces et sa gestion du trafic en temps réel. Elle s’intègre aussi parfaitement à l’écosystème Google, ce qui en fait un outil pratique et complet. Face à cela, Waze tombe à 27 % d’utilisateurs. Même Apple Plans reste derrière avec 25 %, preuve que la domination de Maps s’impose largement.

Depuis plusieurs mois, les critiques s’accumulent contre Waze. Problèmes de connexion, trajets parfois moins pertinents, perte de réactivité… Autant de points qui agacent la communauté. Déjà en 2023, ces défauts étaient pointés du doigt. Beaucoup estiment que l’application n’a plus l’efficacité qui faisait son succès. Il faut dire que Google possède les deux applications. Et depuis quelque temps, certaines des meilleures idées de Waze migrent peu à peu vers Maps.

Une situation différente en France

En France, l’histoire est un peu particulière. La loi interdit les avertisseurs de radars. Résultat : Google Maps ne propose pas cette fonction. Waze, lui, contourne la règle avec ses “zones de contrôle” ou ses “zones de vigilance”. Une astuce qui séduit encore beaucoup d’automobilistes. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles Waze reste très populaire dans l’Hexagone. Les conducteurs apprécient de pouvoir compter sur ces alertes, même indirectes.

Google continue de rapprocher ses deux applications. Dans Maps, on voit déjà apparaître des alertes communautaires inspirées de Waze : contrôles de police, accidents, travaux ou dangers sur la route. Les utilisateurs peuvent même confirmer ces infos en temps réel. Si cette fonction est généralisée, Waze risque de perdre encore plus d’importance. À terme, il n’est pas impossible que Google concentre ses efforts sur Maps, quitte à laisser Waze décliner doucement.

Que choisir ? Pour les conducteurs, la question reste ouverte. D’un côté, Google Maps devient une solution de plus en plus complète et polyvalente. De l’autre, Waze conserve un côté communautaire et pratique qui continue de séduire.

Source : MarketWatch