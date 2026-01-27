Waze est à la traîne derrière Google Maps sur de nombreux aspects, mais l’application de GPS compte bien se rattraper cette année et elle a déjà fait un énorme pas dans ce sens en donnant à 12 millions d’utilisateurs ce qu’ils réclamaient plus que tout.

Depuis son rachat par Google en 2013, Waze a souvent donné l’impression de végéter à l’ombre de Google Maps. Les nouveautés débarquent au compte-gouttes, parfois plusieurs mois après leur apparition sur son concurrent. Mais, enfin, Waze a enfin entendu les supplications de ses 12 millions d’utilisateurs français sur Android Auto en ajoutant la fonctionnalité qu’ils réclamaient depuis longtemps. Il se prépare même à en déployer d’autres promises il y a plus de deux ans.

Une fonctionnalité longtemps attendue dispo dans Waze

Il en aura fallu du temps, mais ça y est. Il est désormais possible d'utiliser son smartphone et de naviguer dessus tout en gardant la navigation Waze active sur l’écran de la voiture. Jusque-là, seuls les utilisateurs de Google Maps pouvaient profiter de cette fonctionnalité. Elle permet, en outre, de préparer rapidement son itinéraire sur son téléphone tout en gardant l’affichage et la navigation sur l’écran du véhicule. Sur le papier, rien de révolutionnaire, mais sur le terrain cela simplifie grandement la vie, surtout pour les recherches d’adresses ou de lieux qui restent fastidieuses via l’interface d’Android Auto. Le copilote n’aura ainsi plus besoin de faire sa gymnastique habituelle pour atteindre l’écran central du véhicule. Il suffit de lancer Waze, de préparer son itinéraire comme d’habitude depuis son smartphone, et toutes les instructions apparaîtront sur le tableau de bord comme par magie.

Une fonctionnalité qui va soulager les quelque 12 millions d’adeptes français, dont beaucoup sont passés à côté de cette nouveauté déployée d’abord depuis fin novembre 2025. Si cette avancée pourrait consolider la place de Waze au sein de sa communauté hyperactive, l’application traîne toujours sur certains dossiers importants. Toujours aucune trace des mises à jour de trafic en temps réel avec les Live Updates d'Android 16, et encore moins de l’arrivée de l’intelligence artificielle Gemini, déjà à l’œuvre ailleurs. Dommage pour un service qui doit sa popularité à sa réactivité face aux incidents et à ses informations de trafic instantanées. Mais Waze entend bien se rattraper en 2026.

Quelles nouveautés en 2026 ?

Plusieurs utilisateurs ont en effet reçu un aperçu des nouveautés prévues cette année par mail. Parmi elles, des alertes pour les virages serrés, dos d’âne et péages, des instructions pour négocier au mieux ronds-points et sorties, des notifications de limitations de vitesse lorsqu’elles, ou encore la présence de véhicules d’urgence à proximité lorsqu’ils sont repérés pendant le trajet. Si cela vous rappelle quelque chose, ce n’est pas un hasard. Waze avait déjà promis tout cela en mars 2024, avec un déploiement prévu le mois suivant. Deux ans plus tard, il semble que l’application soit enfin prête à tenir parole.