The Walt Disney Company change le leader de sa direction après des années de galère, c'est la fin d'un ère pour l'entreprise, mais l'avenir est plus que prometteur.

Disney sort enfin la tête de l'eau après plusieurs années à être ballotté entre des pertes d'argent titanesques suite à la crise Covid-19 et différents scandales qui lui ont sérieusement mis des bâtons dans les roues. Malgré le développement massif de sa plateforme de streaming et le succès de nombreux films, voilà seulement que la situation se stabilise. L'heure est donc au changement radical pour l'entreprise.

The Walt Disney Company change enfin de PDG (pour de bon)

The Walt Disney Company change enfin de PDG après avoir été obligée de revenir sur sa décision en 2022, c'est désormais acté pour de bon cette fois. Bob Iger, qui avait dû reprendre son poste après l'éviction rapide de Bob Chapek, va enfin céder sa place. Iger était à la tête du groupe de 2005 à 2020 et avait laissé sa place à Bob Chapek entre 2020 et 2022.

Malheureusement, ce dernier a essuyé de plein fouet la crise Covid qui a fait perdre à Disney plusieurs milliards de dollars. Au cours de son mandat de deux années seulement, il a également pris des décisions stratégiques catastrophiques qui ont non seulement terni l'image de l'entreprise, notamment avec la crise en Floride et la loi jugée anti-LGBT, mais aussi coûté beaucoup d'argent. Finalement, en 2022, Chapek est remercié en urgence et remplacé par Bob Iger qui avait alors signé pour quelques années, juste le temps de remettre Disney à flots et d'assurer la transition.

Un vétéran à qui tout réussi a été choisi

Ce fut une entreprise plus difficile et longue que prévu visiblement, mais c'est bon cette fois. The Walt Disney Company sera désormais dirigée par Josh D'Amaro qui succède donc à Bob Iger après plusieurs dizaines d'années de bons et loyaux services au sein du groupe. D'Amaro est lui aussi un vétéran. Ça fait maintenant 28 ans qu'il occupe des postes importants chez The Walt Disney Company, mais il s'était jusqu'ici concentré sur tout ce qui comprend les parcs, l'hôtellerie et les produits dérivés. Désormais, il devra diriger la totalité du groupe, des parcs d'attractions en passant par la plateforme Disney+ et tout ce qu'il se passe au cinéma.

De gros changements à prévoir

Il devrait donc y avoir un impact significatif sur l'avenir des projets du groupe, mais que les fans se rassurent. Jusqu'ici, D'Amaro a été un très bon élément. Sous sa direction, les parcs Disney ont connu une très grande croissance. Les thématiques se sont multipliées, les concepts également et malgré quelques ratés, les voyants sont toujours restés au vert (crise Covid mise de côté évidemment). C'est donc plutôt confiant que le conseil d'administration lui a confié les commandes. Pour Disney, une page importante se tourne.

