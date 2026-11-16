Une seule rue, 9 kilomètres, 5 672 habitants : ce village polonais surnommé « Petite Toscane » affole les réseaux sociaux depuis qu'un drone a révélé sa forme unique vue du ciel.

Une photo aérienne prise par drone a suffi à transformer un point méconnu de la carte polonaise en phénomène sur les réseaux sociaux. Elle montre Suloszowa, village du sud de la Pologne, dont la particularité tient en une phrase : tous ses habitants vivent le long d'une seule et même rue.

Suloszowa se trouve à environ 35 kilomètres au nord-ouest de Cracovie. Le village comptait 5 672 habitants en 2023, selon les chiffres cités dans la fiche de référence. Aucune place centrale, aucune ruelle : tout s'articule autour d'un unique axe, la route départementale 773, qui serpente sur près de 9 kilomètres.

Les maisons s'alignent les unes à côté des autres de chaque côté de la chaussée, formant ce que les spécialistes appellent une ulicówka, un village-rue.

Derrière chaque habitation s'étire une bande de terre étroite, héritée d'un découpage médiéval : donner à chaque famille un accès direct à la route et une part égale de terrain agricole. C'est ce système, baptisé développement en ruban, qui dessine au fil des saisons ces lignes de vert et d'or visibles depuis le ciel.

La légende locale attribue l'origine du village au duc de Cracovie, qui aurait offert ces terres au chevalier Sulosz pour le récompenser de ses services. Cent vingt fermes ont été détruites pendant la guerre au XXe siècle, mais le village a conservé sa forme d'origine intacte.

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Des champs en rubans derrière chaque maison

L'agriculture reste l'activité principale : élevage de bétail, culture du blé, de l'avoine et du colza. Deux fêtes rythment l'année, la Fête de la fraise et la Fête de la pomme de terre, qui rassemblent les villageois autour des récoltes saisonnières.

Le long de la rue unique s'alignent une place de marché, des épiceries, une boulangerie, une banque et un dispensaire. Un club pour les seniors entretient la vie sociale d'une commune où, selon la formule rapportée dans la fiche, tout le monde se connaît.

Marian Gęgotek, résident et conducteur de tracteur, raconte au Daily Mail n'avoir jamais vraiment mesuré la beauté de son village avant de voir les images aériennes : « Avant de voir les photos prises d'en haut, je ne me rendais pas vraiment compte à quel point c'est agréable ici. »

Edyta, commerçante locale, confirme que la photo circule sur internet et que les gens parlent de Suloszowa : « J’ai vu la photo aérienne sur Internet et je sais que les gens parlent de nous ; cela ne me surprend pas plus que ça, c’est une vue magnifique. »

Jolanta, religieuse du village, attribue ce succès à l'entretien des champs cultivés par les habitants, propices à de longues promenades silencieuses où l'on croise, dit-elle, presque à coup sûr des cerfs et d'autres animaux sauvages.

Surnommé « Petite Toscane », Suloszowa s'inscrit dans la vallée de la Prądnik, l'une des plus belles de la région, au cœur du parc national d'Ojców. On y trouve le château de Pieskowa Skała, une forteresse médiévale transformée en palais Renaissance doté d'une cour en arcades et d'une loggia extérieure, ainsi que l'église du Sacré-Cœur.

Non loin se dresse la Massue d'Hercule, un monolithe calcaire de 30 mètres de haut lié à la légende du prince Krak. Le parc abrite aussi plus de 400 grottes et les ruines du château d'Ojców, datant du XIVe siècle.

Le village figure désormais parmi les haltes recommandées pour les visiteurs de passage à Cracovie, à une quarantaine de minutes de route, combinable avec la découverte des mines de sel voisines. La première mention historique du village remonte à un document daté du 25 janvier 1315, qui nommait déjà Suloszowa dans un titre de propriété foncière.