Un simple réglage oublié sur Google Maps peut faire fondre votre batterie et grignoter votre forfait sans prévenir. Trois manipulations suffisent pour reprendre la main, encore faut-il savoir où cliquer.

Un plan téléchargé pour circuler sans réseau finit toujours par se remettre à jour tout seul. Sur Google Maps, cette actualisation automatique des plans hors connexion se déclenche sans jamais demander confirmation et, par défaut, elle peut se lancer aussi bien en Wi-Fi qu'en 4G ou en 5G, où que se trouve l'utilisateur. Le tout tourne en arrière-plan, sans notification ni indication visible : impossible de savoir qu'un téléchargement est en cours.

C'est ce que détaille un article publié par Android Police le 7 septembre 2026, qui propose trois réglages pour reprendre la main sur la confidentialité et l'autonomie de l'application. Ces ajustements interviennent alors que Google Maps a changé de logo en 2026, simplifié le partage de position et renforcé la participation des contributeurs, tout en développant un planificateur de trajets pour véhicules électriques.

Neutraliser les mises à jour automatiques hors connexion

Les plans hors connexion existent depuis plusieurs années : ils permettent de s'orienter dans un parking souterrain ou une région mal couverte sans interroger le réseau. Mais laissés tels quels, ils se mettent à jour tout seuls et pèsent sur la batterie et le forfait de données mobiles.

Pour couper ce mécanisme, il faut toucher sa photo de profil en haut à droite de l'écran, aller dans Plans hors connexion, puis appuyer sur le petit engrenage. Deux options sont à désactiver : « Mettre à jour automatiquement les plans hors connexion » et « Télécharger automatiquement les plans recommandés », cette dernière installant parfois des cartes jamais demandées.

Dans Préférences de téléchargement, choisir via Wi-Fi uniquement garantit qu'aucune mise à jour, automatique ou manuelle, ne consommera plus de données mobiles en dehors du domicile.

Couper l'historique des trajets et activer la navigation privée

L'historique Maps est activé par défaut. Il enregistre en continu les trajets, la durée des séjours et les lieux visités, le tout stocké dans la mémoire de l'appareil. Pour le désactiver : photo de profil, Vos trajets, les trois petits points en haut de l'écran, « Paramètres de localisation et de confidentialité », « Historique Maps », puis basculer Enregistrer l'historique sur off.

Cette bascule s'applique à l'ensemble des applications Google, pas seulement à Maps. Pour ceux qui préfèrent garder la fonction tout en limitant sa durée, l'option « Sélectionner une option de suppression automatique » dans « Activité sur le web et les applications » permet de fixer une conservation à trois mois, par exemple.

Le mode navigation privée agit différemment : en appuyant sur « Activer le mode navigation privée » depuis la photo de profil, Google Maps arrête d'enregistrer trajets et recherches, et cesse de personnaliser ses conseils. Il se désactive via l'icône dédiée à droite de la barre de recherche.

Une navigation qui consomme sur plusieurs fronts

Les applications de guidage figurent parmi les plus gourmandes en énergie d'un smartphone : localisation continue, calcul d'itinéraire, écran allumé, transfert de données permanent. Un phénomène technique aggrave la facture, la traîne radio : après chaque échange de données, même minime, le modem cellulaire reste en haute consommation pendant 20 à 30 secondes avant de repasser en veille profonde.

Sur un trajet de deux heures, Google Maps interroge le réseau toutes les quelques secondes, ce qui maintient le modem quasi en permanence en haute puissance. Chaque application qui consulte la position en arrière-plan relance ce même cycle.

Quatre composants sont sollicités en même temps : la puce GPS, l'écran, le GPU et le modem. Avec un signal fort, la puce GPS coûte environ 13 % d'autonomie. Avec un signal faible, canyon urbain, montagne ou parking couvert, elle grimpe jusqu'à 38 %, la puce augmentant son gain pour filtrer les interférences. Ces chiffres proviennent des protocoles de test ViSer.

Basculer les autres applications sur uniquement pendant l'utilisation

Le principal gain d'autonomie ne vient pas de Google Maps lui-même mais des autres applications qui interrogent la localisation en arrière-plan sans que l'utilisateur y prête attention : météo, réseaux sociaux, livraison, sport, banque, photos, magasins. Chacune envoie un ping GPS toutes les quelques minutes, ce qui rallume le modem et empêche le téléphone de plonger en veille profonde.

Sur Android, la marche à suivre passe par Paramètres, Localisation, puis Autorisations des applications ; sur iOS, par Réglages, Confidentialité, Service de localisation. Il s'agit de basculer chaque application sur Uniquement pendant l'utilisation, voire sur Jamais pour celles qui n'ont aucun besoin réel de la position.

Selon les protocoles ViSer, ce geste permet de doubler l'autonomie quotidienne sur un usage classique. Un second réglage complète le tableau : désactiver l'historique des positions Google Timeline, qui consomme à lui seul entre 2 % et 5 % de batterie par jour en arrière-plan.

Un mode économie réservé aux Pixel 10

Annoncée lors du Pixel Drop de novembre 2025, une fonction baptisée « Mode économie d'énergie » a été intégrée à Google Maps. Une pression sur le bouton d'alimentation pendant la navigation bascule l'écran vers une interface noir et blanc minimaliste, via la fonction AOD Min Mode.

Sur les dalles OLED, les pixels noirs s'éteignent littéralement, ce qui réduit fortement la consommation. Google annonce jusqu'à quatre heures d'autonomie supplémentaire grâce à cette fonction, réservée aux Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold, sans calendrier d'extension annoncé à d'autres appareils.

La fonction ne marche qu'en navigation voiture et en orientation portrait, ce qui exclut les supports en orientation paysage sur tableau de bord. Le trafic en temps réel coloré disparaît, tout comme les commerces et les bâtiments en 3D, mais les éléments critiques de sécurité, passages à niveau, zones de travaux, détours, restent affichés.

Pour les smartphones non-Pixel, quelques gestes limitent la casse : optimiser les autorisations de localisation, télécharger les cartes hors ligne avant un long trajet, baisser la luminosité de l'écran, et privilégier un câble d'alimentation 12 V plutôt qu'une batterie nomade en pleine canicule.