Participez à une étude unique sur les effets de l'altitude sur la santé !

Une belle opportunité pour les curieux de sciences et de montagne : Eurac Research lance un appel à volontaires pour participer à une étude sur les effets de l'altitude sur la santé humaine, rapporte Los Andes. Cette recherche, liée au projet connu sous le nom de MAHE, doit démarrer dans les Alpes italiennes, plus précisément au refuge Nino Corsi situé au cœur du Parc national du Stelvio.

Une étude de terrain pas comme les autres

L'étude veut mieux saisir comment un séjour en altitude moyenne, entre 2 000 et 2 500 mètres, peut influencer le sommeil, le métabolisme et la pression artérielle. L'équipe cherche à savoir si vivre dans ces conditions peut offrir une protection contre les maladies cardiovasculaires et certains types de cancer. Contrairement aux travaux précédents axés sur des altitudes extrêmes, cette recherche porte sur les altitudes moyennes, un terrain encore peu exploré.

L'expérience durera quatre semaines et ne sera pas une simple retraite en montagne : les volontaires devront garder leurs activités quotidiennes habituelles, comme le télétravail ou les études à distance, pour que les résultats reflètent vraiment une résidence temporaire en altitude.

Source : losandes.com

Qui mène l'étude et qui peut participer

Cette initiative est portée par Eurac Research, avec une équipe médicale spécialisée qui suivra les participants. Douze volontaires, hommes et femmes, seront recrutés. Les candidats doivent avoir entre 18 et 40 ans, être en bonne santé et résider actuellement au niveau de la mer. Pour garantir la comparabilité des données, les chercheurs excluent les fumeurs, les sportifs de haut niveau et toute personne ayant des maladies préexistantes.

L'appel à candidatures a déjà suscité un vif intérêt : plus de 160 candidatures ont été reçues en quelques heures. Les participants choisis bénéficieront d'une résidence gratuite au refuge, d'une compensation financière de 400 €, et auront l'opportunité de contribuer à une recherche scientifique significative.

Ce qui sera mesuré pendant le séjour à la montagne

Les volontaires seront suivis en continu pendant le séjour, avec un focus particulier sur la qualité du sommeil, la nutrition et l'activité physique quotidienne. Les paramètres principaux étudiés incluent la pression artérielle, le métabolisme et la qualité du sommeil. L'objectif est de tester les hypothèses préliminaires qui suggèrent que même une résidence temporaire en altitude moyenne peut produire des effets bénéfiques.

Vivre au-dessus de 1 500 mètres peut aussi entraîner certains risques, comme la diminution de la pression atmosphérique, une hypoxie relative et une exposition plus forte aux rayons ultraviolets. Parmi les bénéfices possibles, les chercheurs mentionnent une mortalité plus faible par AVC et une éventuelle réduction des risques de certaines maladies.

Une expérience entre nature et science

Pour les participants, l'étude promet une immersion en pleine nature tout en apportant sa pierre à la recherche. Les organisations impliquées s'engagent à assurer une prise en charge complète pendant le séjour, et permettront aux volontaires de poursuivre leurs obligations personnelles et professionnelles grâce au télétravail.

Enfin, cette initiative de Eurac Research offre aux volontaires la chance de profiter d'un cadre idyllique dans les Alpes tout en prenant part activement à une recherche qui pourrait avoir des répercussions importantes pour la santé publique. Pour ceux qui veulent tenter l'aventure, les candidatures peuvent être envoyées par e-mail à [email protected].