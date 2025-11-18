C’est une histoire qui semble tout droit sortie d’un film de science-fiction. Un satellite militaire lancé il y a plus de cinquante ans, totalement hors service, a soudain changé d’orbite. Et aujourd’hui, aucune agence et aucun gouvernement ne sait vraiment qui l’a déplacé… ni pourquoi.

Un satellite vestige de la guerre froide qui aurait dû rester immobile

Skynet-1A est l’un des tout premiers satellites militaires britanniques. Envoyé dans l’espace en 1969, il servait à relayer les communications de l’armée. Mais il n’a fonctionné qu’un an et demi avant de tomber définitivement en panne. Depuis, il était censé rester là où on l’avait laissé, autour de la longitude 40° Est. En théorie, les satellites « morts » suivent une trajectoire prévisible. Ils dérivent un peu sous l’effet de la gravité, mais restent dans une zone bien définie. C’est important pour éviter les collisions avec les satellites modernes. Sauf que Skynet-1A n’est plus du tout là où il devrait être.

Selon les analyses récentes, le satellite flotte désormais autour de 105° Ouest, au-dessus du continent américain. Pour arriver là, il aurait fallu qu’il effectue une manœuvre. Et une manœuvre demande forcément une commande. Mais alors, qui l’a ordonné ? Les années 1970 ont laissé beaucoup de zones d’ombre. Le suivi du satellite était irrégulier, et une partie des opérations techniques était réalisée aux États-Unis. Certains évoquent même la possibilité qu’un déplacement ait eu lieu pendant une période de maintenance, sans que personne ne le documente correctement. Mais pour l’instant, rien n’est confirmé. Le résultat, en revanche, est bien réel, le satellite a bougé. Et personne ne peut expliquer comment.

Une anomalie qui pourrait poser problème

À première vue, l’affaire peut sembler anecdotique. Après tout, Skynet-1A n’est qu’un vieux morceau de métal oublié dans l’espace. Pourtant, le sujet est plus sérieux qu’il n’y paraît. En dérivant vers une autre zone de l’orbite géostationnaire, il s’est rapproché de satellites actifs. Et en cas de collision, les conséquences seraient catastrophiques. L’espace géostationnaire est déjà très encombré, et un seul impact pourrait créer des milliers de débris. Il reste aussi une question sensible : qui serait responsable d’un accident provoqué par un satellite déplacé on ne sait comment ? Le Royaume-Uni ? Les États-Unis ? Ou un acteur inconnu ?

Source : iflscience