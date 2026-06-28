Avec la vague de chaleur qui traverse la France, rafraîchir son intérieur sans faire grimper la facture devient une vraie question. Le ventilateur coûte moins cher qu'une climatisation et consomme beaucoup moins. Encore faut-il savoir s'en servir au bon moment. Une méthode simple change pas mal de choses pendant la canicule.

Un ventilateur, c'est un moteur et des pales qui brassent l'air. On en trouve dans la plupart des foyers français. Il ne refroidit pas l'air : il le déplace, ce qui crée une sensation de fraîcheur sur la peau, mais la température de la pièce, elle, ne bouge pas. Il fait circuler l'air déjà présent, sans le rendre plus frais.

En journée, aux heures les plus chaudes, mieux vaut orienter le ventilateur vers soi pour profiter de cette sensation. La nuit, le réflexe inverse est souvent plus utile : tourner le ventilateur vers l'extérieur pour chasser l'air chaud accumulé et faire entrer l'air plus frais du dehors.

Le principe remonte au physicien suisse Daniel Bernoulli, qui l'a formulé en 1738. Plus un fluide se déplace vite, plus sa pression baisse, et cela vaut pour l'air comme pour l'eau. Un ventilateur placé face à l'extérieur d'une fenêtre ouverte accélère l'air qui sort et crée une légère dépression à l'intérieur. L'air plus frais de la nuit en profite pour entrer.

L'ingénieur canadien Matthias Wandel a testé le procédé en juin 2021 et publié ses mesures sur sa chaîne YouTube. Anémomètre à l'appui, il a constaté qu'orienter le ventilateur vers l'extérieur les soirs plus frais renouvelle mieux l'air intérieur. Il conseille de le placer entre 50 cm et 1 mètre de la fenêtre pour obtenir le meilleur flux.

Quelques astuces pour en tirer le meilleur

La méthode demande deux fenêtres ouvertes : une fenêtre A, par laquelle on expulse l'air, et une fenêtre B, par laquelle l'air frais entre. Le courant d'air se crée tout seul et rafraîchit le logement.

Les jours de forte chaleur, une bouteille d'eau glacée ou un linge humide posé devant le ventilateur suffit à transformer l'air brassé en brise plus fraîche, façon rafraîchisseur d'air. Le docteur Jérôme Marty le confirme : « On peut mettre un linge humide devant un ventilateur ». Et garder les volets fermés en journée limite encore la chaleur qui entre par le soleil