Une astuce toute simple avec du vinaigre blanc redonne vie à vos clés encrassées, mais attention : mal utilisée, elle peut abîmer certains modèles. Voici les gestes à connaître avant de vous lancer.

Vaporiser un peu de vinaigre blanc sur ses clés de maison, puis les essuyer avec un chiffon : voilà l'astuce ménagère qui circule pour redonner un coup de propre à un objet rarement inclus dans les routines de nettoyage, relaye Cronista. Simple et peu coûteuse, la méthode mérite toutefois d'être appliquée avec précaution, car le vinaigre reste un produit acide qui ne convient pas à tous les types de clés.

Les clés de maison figurent parmi les objets les plus manipulés au quotidien. Elles passent leurs journées dans une poche, un sac ou entre les mains, et finissent par accumuler poussière, graisse, huiles de peau et parfois de légères traces de rouille sur le métal.

Pourquoi le vinaigre agit sur le métal

Le vinaigre blanc contient de l'acide acétique, qui lui confère des propriétés nettoyantes et dégraissantes reconnues. Sur une surface métallique, cet acide aide à décoller la saleté logée dans les rainures et les bords, là où les résidus s'accumulent le plus. Il agit aussi sur les taches de surface et certaines décolorations légères.

Concernant la rouille, l'acide acétique réagit avec l'oxyde de fer et peut décoller une corrosion superficielle. En revanche, une clé fortement rouillée, devenue rugueuse ou qui ne fonctionne plus correctement dans sa serrure ne sera pas sauvée par un simple nettoyage : il faudra alors un produit anti-rouille dédié, voire un remplacement pur et simple.

La méthode recommandée est simple. On commence par essuyer la clé pour retirer la poussière et la saleté superficielles. On humidifie ensuite légèrement un chiffon avec du vinaigre blanc, et on frotte la surface métallique en insistant sur les rainures. Un court temps de pose suffit avant d'essuyer soigneusement avec un chiffon propre et sec.

Il ne faut surtout pas faire tremper la clé dans le vinaigre : une petite quantité sur un tissu suffit largement pour venir à bout des dépôts gras ou des résidus collants, comme les traces d'autocollants de parking ou d'étiquettes. Le produit peut aussi neutraliser certaines odeurs captées dans les poches ou les sacs, plutôt que de simplement les masquer.

Ce qu'il ne faut jamais faire

Vaporiser directement le vinaigre sur la clé est déconseillé. Un chiffon permet un meilleur contrôle de la quantité de liquide appliquée, et évite tout excès d'humidité qui pourrait s'infiltrer autour des anneaux ou des mécanismes. Le point le plus sensible reste la serrure : il ne faut jamais y verser de vinaigre, ni laisser le produit s'écouler dans un cylindre ou un cadenas, sauf recommandation explicite du fabricant.

Toutes les clés ne se valent pas non plus face à ce traitement. Certaines possèdent des revêtements, des finitions décoratives ou intègrent des composants électroniques, comme une puce ou des boutons de télécommande. Dans ces cas, mieux vaut éviter tout vaporisage ou trempage, au risque d'endommager l'électronique ou la finition.

Il n'existe aucune obligation de sortir le vinaigre chaque mois. La fréquence dépend surtout de la manière dont les clés sont manipulées et conservées. Pour la plupart des gens, un chiffon légèrement humide de temps à autre suffit amplement ; le vinaigre intervient plutôt en cas de saleté ou de taches visibles, pas comme un rituel mensuel.

La consigne à retenir reste la même dans tous les cas : utiliser le moins de liquide possible et sécher soigneusement la clé après application.