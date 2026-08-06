À 64 ans, elle a tout quitté pour un conteneur maritime perdu dans les sierras. 90 jours de chantier, 12 000 euros, et une vie transformée. Comment a-t-elle réussi ce pari fou ?

Silvia Valdivia avait 64 ans quand elle a quitté la ville pour s'installer dans les sierras de Córdoba, en Argentine. Elle y a fait construire une maison à partir d'un ancien conteneur maritime et de matériaux durables, pensée pour résister au froid extrême de la montagne, raconte Los Andes.

Le chantier a été achevé en seulement 90 jours, grâce à un système préfabriqué qui a évité les retards habituels de la construction traditionnelle.

Le module, fabriqué à San Francisco, dans la province de Córdoba, a ensuite été transporté par camion jusqu'à Villa Flor Serrana, dans la commune de Tanti, puis déposé sur une base de ciment à l'aide d'une grue. Le travail s'est concentré sur l'aménagement intérieur et les ouvertures, le conteneur servant tel quel de structure principale. Ce choix limite l'impact sur le terrain.

Source : Los Andes

Le bois pour dompter l'acier

L'acier pose un problème connu : il se refroidit ou se réchauffe très vite, ce qui rend les structures métalliques inconfortables sans chauffage puissant. Pour y remédier, les constructeurs ont habillé le module de bois, à l'intérieur comme à l'extérieur, une technique de seconde peau qui stabilise la température sans recourir à des systèmes de chauffage coûteux.

Des fenêtres à double vitrage hermétique complètent le dispositif, tout comme le positionnement du foyer, calculé pour capter un maximum de rayonnement solaire pendant la journée. L'idée est de faire tenir un objet industriel face aux gelées nocturnes sans perdre en confort acoustique ou thermique.

Le module mesure environ 15 mètres de long pour 15 m² habitables. La maison a été conçue en plan ouvert, sans couloirs, avec cuisine, salon et espace repos réunis pour répartir la chaleur uniformément. Une salle de bain complète, un chauffe-eau et un mobilier sur mesure occupent chaque recoin.

L'accès se fait par une baie vitrée double et une seule fenêtre supplémentaire, les seules ouvertures de la maison, en aluminium pour leur étanchéité et leur absence d'entretien. À l'extérieur, Silvia Valdivia a choisi un ton vert d'eau profond, par désir poétique d'amener la mer sur la terre. Ce type de logement coûte environ 20 millions de pesos, soit environ 12 000 euros.

L'idée lui est venue en visionnant une vidéo sur internet. Elle la portait en réalité depuis 2010, après plusieurs avertissements médicaux liés au stress de sa vie professionnelle. Le projet s'est concrétisé en août 2021, lors d'une visite à la Réserve naturelle privée Cascada Los Chorrillos : elle y a croisé le regard d'un cheval sortant de la rivière, un signe, selon elle, qu'elle avait trouvé sa place dans le monde.

Peu après, en marchant sous les arbres d'une parcelle à Villa Flor Serrana, l'énergie du lieu l'a décidée à acheter le terrain avant même d'en connaître le prix.

Sa retraite a débuté en novembre 2023, après quinze ans passés comme superviseuse dans une entreprise de cosmétiques à Córdoba capitale. Elle décrit cette période comme une renaissance. Elle a troqué le trafic et la pollution urbains contre des rivières et de la végétation, un choix validé par la simplicité d'entretien de la maison et sa proximité avec la nature.