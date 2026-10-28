170 carats de pierres véritables, 30 ans d'attente pour une émeraude centenaire, un prix qui avait atteint 25 millions de dollars en 2022. Le Gantelet de l'Infini s'apprête à changer de mains à Abu Dhabi.

Une réplique grandeur nature du Gantelet de l'Infini, sertie de six pierres précieuses véritables, sera vendue aux enchères le 8 décembre 2026 au Rosewood Abu Dhabi, sur Al Maryah Island. La pièce constitue le lot phare de la Pop Culture Legends Evening Auction, organisée par la maison Julien's Auctions.

Ce gant surdimensionné, créé par le joaillier new-yorkais East Continental Gems, n'a encore jamais été présenté en salle des ventes, confirme Reuters. Marvel a donné accès à l'entreprise à ses fichiers de conception originaux pour en reproduire fidèlement le design. Chacune des six pierres incarne une Pierre d'Infinité de la mythologie Marvel :

une émeraude pour le Temps,

un saphir pour l'Espace,

un rubis pour la Réalité,

une améthyste pour le Pouvoir,

un diamant jaune pour l'Esprit

et un grenat spessartite pour l'Âme.

L'ensemble pèse plus de 170 carats, et selon Julien's Auctions, aucune des gemmes n'a été traitée ni améliorée.

L'émeraude a une histoire à part. Extraite il y a plus d'un siècle, elle est restée plus de 30 ans dans la collection d'East Continental Gems, l'entreprise ayant refusé à plusieurs reprises de la céder avant de l'intégrer finalement à cette commande. La société, familiale, opère depuis le même bureau new-yorkais depuis 1972.

Le projet remonte à 2019. Le PDG d'East Continental Gems, Adam Mirzoeff, avait repéré un gantelet jouet posé sur le bureau d'un cadre supérieur de Marvel. Sa suggestion d'en créer une version réelle a fini par donner naissance à la pièce sertie de pierres précieuses mise en vente le 8 décembre 2026. Elle avait d'abord été dévoilée au San Diego Comic-Con en 2022, proposée à l'époque pour 25 millions de dollars US.

Une tournée à Bahreïn avant la vente

Avant de passer sous le marteau, le gantelet effectuera une tournée à Bahreïn tout au long du mois de novembre 2026. Il sera accompagné d'une certification gemmologique, de son coffret de présentation original sur mesure et d'un certificat d'authenticité signé par Jim Starlin, le scénariste à l'origine de l'histoire de l'Infinity Gauntlet dans les comics Marvel.

Talia Friedman, qui dirige les projets spéciaux de Julien's Auctions, estime que l'objet peut séduire des publics très différents. Dans un entretien accordé à Reuters, elle a expliqué qu'on peut l'acheter en tant que fan passionné de Marvel, mais aussi en tant que collectionneur de bijoux ou simplement pour en faire un trophée : « You can love it because you are a passionate jewelry collector. You can love it because you want the trophy. »

Le PDG de Julien's Auctions, Ken Citron, met en avant le cadre choisi pour la vente, estimant que présenter cette pièce à Abu Dhabi, dans le cadre de la vente Pop Culture Legends, lui offre une scène à la hauteur de ce qu'elle est : une véritable pièce unique en son genre.

La vente s'inscrit dans un programme plus large de ventes à Rosewood Abu Dhabi du 7 au 9 décembre 2026, mêlant souvenirs musicaux et mode royale. Elle tombe aussi avant la sortie en salles d'Avengers: Doomsday, le prochain blockbuster Disney/Marvel attendu le 18 décembre.

Dans la saga cinématographique, le gantelet a été rendu célèbre par Avengers: Infinity War, sorti en 2018, où le méchant violet Thanos s'en sert pour anéantir la moitié de toute vie dans l'univers d'un simple claquement de doigts. Toute personne souhaitant enchérir pour sa réplique devra d'abord obtenir une pré-approbation de Julien's Auctions.