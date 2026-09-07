Des couches changées sur le siège, du vomi sur la ceinture, des toilettes transformées en pièges à chaussettes. Des hôtesses de l'air révèlent ce qu'elles voient vraiment en cabine, et ça change tout sur votre prochaine tenue de vol.

Dans une vidéo TikTok, Charity Nelms, hôtesse de l'air depuis 11 ans et ancienne candidate de l'émission Survivor 48, affirme qu'aucune partie de la peau ne devrait toucher le siège, peu importe si on le désinfecte en montant à bord, et recommande de porter un pantalon complet, disant avoir vu des choses diaboliques. Le message vise un public précis : les passagers tentés par un short, une jupe ou une robe à bord d'un avion.

Des couches changées à même le siège

Nelms exclut catégoriquement ces tenues et recommande de porter un pantalon complet, affirmant avoir vu la quantité de choses qui s'accumulent sur les sièges au fil des vols. Une autre hôtesse de l'air, Cher Killoguh, basée à Dallas, au Texas, a publié en avril une vidéo TikTok allant dans le même sens.

Elle y raconte, chiffres à l'appui, que quatre couches avaient été changées sur les sièges lors de son vol la veille, et que les quatre étaient souillées de selles, changées à même le siège, s'interrogeant sur l'idée de frotter sa peau là-dessus.

La ceinture de sécurité, surface à désinfecter en priorité

Pour Nelms, la ceinture de sécurité mérite une attention immédiate à l'embarquement. Elle explique dans sa vidéo qu'il faut désinfecter cette partie métallique parce que tout le monde la touche, et qu'il faut aussi essuyer la partie en tissu de la ceinture parce que tout le monde tire dessus. Elle décrit y avoir vu du vomi, du vomi de bébé, des fluides corporels et divers liquides renversés.

Autre mise en garde de l'hôtesse : mieux vaut éviter d'aller aux toilettes en chaussettes. Elle prévient que ce n'est jamais seulement de l'eau au sol dans les toilettes, et que les chaussettes sont comme deux grosses éponges, précisant qu'elle-même ne touche jamais cette zone sans chaussures.

Entre deux vols, la plupart des avions reçoivent un nettoyage rapide, dit turnaround, centré sur les offices, la propreté des toilettes et l'évacuation des déchets. Sur les long-courriers de 8 à 10 heures qui restent au sol la nuit, un nettoyage nocturne accorde une place plus large aux zones autour des sièges. John Alford, vice-président de l'entreprise de nettoyage aéronautique ABM Aviation, décrivait ce nettoyage renforcé, dans des propos recueillis par le site HowStuffWorks, comme concentré sur les zones clients dans et autour des sièges, tout en continuant à nettoyer les offices et les toilettes.

Un nettoyage bien plus approfondi existe aussi, mais sa fréquence varie fortement selon les compagnies. Alford le compare à un nettoyage détaillé, un peu comme celui que l'on effectue sur une voiture, où sièges et surfaces sont démontés pour exposer leurs mécanismes internes.

Singapore Airlines affirme le pratiquer chaque mois ; British Airways, environ toutes les 500 heures de vol selon Simple Flying ; American Airlines, tous les 45 jours, d'après une confirmation apportée en 2023 au site One Mile at a Time.

Un steward nommé Tommy Cimato a de son côté publié sur TikTok une liste de « cinq choses à ne jamais faire dans un avion », vidéo qui a dépassé 1,1 million de vues et 138 000 mentions j'aime en une seule journée.

Outre le short, il déconseille de poser la tête contre le hublot, rappelant qu'on n'est pas le seul à avoir fait ça et qu'on ne sait pas combien de personnes ou d'enfants ont essuyé leurs mains ou d'autres choses sur toute la vitre. Il recommande aussi de ne jamais actionner la chasse d'eau à mains nues, mais avec une serviette en papier disponible dans les toilettes, de boire environ 470 millilitres d'eau par vol, et de prévenir un membre d'équipage en cas de malaise, pour obtenir un sac de mal de l'air, de l'eau ou de la nourriture.

Sous la vidéo, plusieurs internautes se sont interrogés sur l'absence de nettoyage systématique après chaque vol. Un commentaire, présenté comme émanant d'un ancien agent de nettoyage de cabine, évoque seulement 20 minutes de travail avec six personnes mobilisées simultanément, pour que l'avion décolle à l'heure.

Un billet de conseils de voyage, expliquant qu'un passager de Southwest Airlines avait commis une erreur de débutant, en référence justement au port du short, insiste sur les mêmes arguments : cabines souvent froides, sièges en tissu qui absorbent les substances, et toboggans d'évacuation peu adaptés à la peau nue en cas d'urgence.