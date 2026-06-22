Des débris de la fusée Zhuque-2E menacent la constellation Starlink !

Le récent échec spatial impliquant un étage supérieur de la fusée chinoise Zhuque-2E a provoqué plusieurs réactions dans le secteur aérospatial. Ce segment s'est désintégré en orbite basse et a généré plus d'une centaine de débris, qui menacent en particulier la constellation Starlink. Aucune conséquence grave n'est signalée pour l'instant, mais l'affaire relance les questions sur la gestion des débris spatiaux.

Le 9 juin 2026, la fusée Zhuque-2E de l'entreprise LandSpace a été lancée avec succès et a placé deux satellites de télécommunications de nouvelle génération en orbite. L'anomalie est survenue pendant les procédures de désorbitation, lorsque l'étage supérieur s'est désintégré, rapporte Numerama.

Cette désintégration a libéré entre 100 et 150 fragments, un nombre élevé pour un incident aussi localisé. Les débris se sont dispersés à une altitude d'environ 400 km, dans une fourchette comprise entre 335 km et 424 km.

La plupart des fragments proviennent de la rupture de l'étage supérieur. Ils devraient retomber sur Terre d'ici quelques mois, freinés par la densité atmosphérique. Seuls les plus massifs présentent un risque d'explosions secondaires, surtout s'ils contiennent encore du gaz sous pression ou du carburant.

Ce que ça change et les risques potentiels

La Station spatiale internationale (ISS) ne semble pas menacée, malgré l'ampleur de l'événement. Les premières analyses indiquent que la perte rapide d'altitude des débris réduira le danger.

Une menace concrète pèse en revanche sur les satellites Starlink situés sous la barre des 500 km d'altitude. La probabilité de collision reste faible, mais certains engins pourraient se retrouver exposés.

Une collision créerait de nouveaux fragments et ferait grossir le nuage de débris. Si l'incident s'était produit à une altitude plus élevée, les fragments auraient mis des années, voire des décennies, à disparaître, ce qui aurait accru les risques pour les sondes et les satellites en transit ou en orbite.

La réaction internationale

La US Space Force a confirmé l'événement à partir des données publiées sur Space-Track.org. La production croissante de débris spatiaux, liée notamment aux fusées chinoises, inquiète de plus en plus.

La Chine a souvent été critiquée pour son manque d'engagement en faveur de mesures destinées à limiter ces débris. Cet incident relance le débat sur la coopération internationale et sur l'adoption de normes plus strictes pour protéger l'espace de ce type de pollution.

L'arrivée de nouvelles constellations de satellites pourrait multiplier les incidents de ce type si les pratiques ne changent pas. Les États-Unis, la Russie et l'Europe ont déjà pris des mesures pour réduire la production de débris, mais l'expansion de la Chine dans le secteur spatial risque d'annuler ces progrès.