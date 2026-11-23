À 18 ans, elle invente dans le garage familial un filtre capable d'éliminer 95,5 % des microplastiques de votre eau. Sans membrane, sans entretien coûteux. Son secret ? Un simple liquide magnétique et un aimant.

Mia Heller a 18 ans. Cette lycéenne originaire de Virginie, aux États-Unis, a mis au point un système de filtration capable d'éliminer les microplastiques de l'eau potable. Son invention lui vaut une reconnaissance internationale.

Le principe tient en étapes. Un liquide magnétique capte les particules de microplastique, puis un aimant les retire de l'eau. Résultat : un taux d'épuration d'environ 95,5 %. L'appareil n'a pas la taille d'un laboratoire, il tient dans le gabarit d'un appareil électroménager domestique ordinaire.

Le premier prototype a vu le jour en 2025, dans le garage des parents de la lycéenne. L'idée lui est venue d'un problème très concret vécu à la maison : sa famille utilisait un système de filtration classique, dont la membrane filtrante fine devait être changée régulièrement, au prix d'un entretien contraignant.

Dans un entretien accordé au magazine américain Smithsonian, Mia Heller a expliqué que cela l'avait inspirée à concevoir un filtre sans membrane, afin de réduire les coûts et l'effort d'entretien liés à la filtration de l'eau. Mia Heller avait aussi constaté que les programmes publics de filtration restent peu financés aux États-Unis.

Son système présente un autre avantage : une grande partie du liquide magnétique peut être réemployée. Les coûts de fonctionnement s'en trouvent réduits, ce qui pourrait en faire, selon le magazine, une alternative bon marché aux filtres traditionnels.

Le travail a déjà été récompensé à plusieurs reprises. Mia Heller s'est qualifiée pour la finale de la Regeneron International Science and Engineering Fair 2025, l'un des plus grands concours scolaires scientifiques au monde. Elle a également reçu un prix spécial de 500 dollars décerné par la Patent and Trademark Office Society, une organisation américaine consacrée à l'innovation.

Les microplastiques inquiètent au-delà de la seule question de l'eau potable. Des travaux ont montré que ces particules, ainsi que les nanoplastiques, peuvent franchir la barrière hémato-encéphalique et l'affaiblir au passage, ce qui facilite ensuite la pénétration d'autres substances potentiellement nocives dans le cerveau.

Une fois sur place, elles peuvent provoquer des inflammations chroniques, du stress oxydatif et un dysfonctionnement des mitochondries, voire endommager directement les cellules nerveuses et perturber la transmission des signaux. L'ensemble de ces mécanismes pourrait accroître le risque de maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson.