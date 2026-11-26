Des épidémies mystérieuses, des appels au secours militaires, une princesse emportée par la fièvre : 131 tablettes vieilles de 3 500 ans révèlent les secrets d'un empire oublié qui a tenu tête aux pharaons.

Des archéologues ont mis au jour à Šamuḫa, site antique de Turquie centrale, une réserve royale de 131 tablettes d'argile inscrites en écriture cunéiforme. Une minorité d'entre elles traite d'affaires bureaucratiques classiques. La majorité offre un aperçu intime, parfois étrange, de la vie quotidienne d'il y a 3 500 ans.

Parmi les textes déjà traduits figurent des journaux tenus par des devins, qui scrutaient le vol des oiseaux dans le ciel pour prédire l'avenir et conseiller les rois hittites sur les affaires d'État. Une autre tablette renferme un message de détresse envoyé par des commandants militaires en Anatolie occidentale, suppliant le roi d'envoyer des renforts immédiats pour mater une insurrection locale.

Selon CNN, d'autres documents décrivent une épidémie provoquant de fortes fièvres, qui a tué de nombreux enfants, dont une princesse. Les chercheurs n'ont pas encore déterminé la nature exacte de cette maladie.

Une superpuissance rivale des pharaons

Il y a environ 3 500 ans, les Hittites formaient une superpuissance méditerranéenne, opérant depuis le relief accidenté du centre de la Turquie actuelle, contemporaine et rivale de l'Égypte ancienne. Leur empire a mené des raids jusqu'à Babylone, construit une flotte redoutée de chars blindés et affronté des pharaons comme Ramsès le Grand. Il s'est effondré brutalement après avoir semblé invincible, et l'histoire populaire l'a largement oublié depuis.

Contrairement à la plupart des peuples du Proche-Orient de l'époque, les Hittites parlaient une langue indo-européenne. Deux théories s'affrontent sur leur origine : une migration depuis l'Europe via le Bosphore, ou une naissance dans la région du Caucase, juste à l'est de la Turquie actuelle.

Selon Mehmet Muhsiroglu, expert hittite résident du musée des civilisations anatoliennes à Ankara, l'une des caractéristiques distinctives de ce peuple tenait à sa capacité à absorber les traditions matérielles et spirituelles des peuples conquis. Il explique qu'ils sont parfois appelés le Peuple des 1 000 Dieux car partout où ils allaient, ils adoptaient les dieux locaux dans leur propre religion.

L'empire a étendu son territoire grâce à des innovations militaires comme le char de guerre, qui lui donnait un avantage décisif sur ses rivaux.

Kadesh, la plus grande bataille de chars de l'histoire

Le conflit prolongé entre Hittites et Égyptiens a culminé à la bataille de Kadesh, en 1274 avant notre ère, sur les rives de l'Oronte, dans la Syrie actuelle. Jusqu'à 6 000 chars y auraient participé, ce qui en ferait la plus grande bataille de chars tirés par des chevaux de l'histoire.

La guerre s'est terminée sur un statu quo, menant à la rédaction du traité de Kadesh. Ce texte établissait une frontière de facto : l'essentiel de la Syrie et du Liban actuels sous contrôle hittite, l'Égypte conservant son influence sur le sud du Levant.

Les Égyptiens ont gravé leur version sur les murs des temples de Louxor, tandis que les Hittites l'ont consignée sur des tablettes cunéiformes, dont un fragment est conservé au musée des civilisations anatoliennes d'Ankara. Un bas-relief en cuivre reproduisant le traité est exposé au siège des Nations unies, à New York.

Une lettre d'amitié de la reine Puduḫepa à la reine égyptienne Néfertari, épouse de Ramsès le Grand, a contribué à cette paix. Puduḫepa a finalement signé le traité aux côtés du roi.

Atatürk, artisan de la redécouverte

Mustafa Kemal Atatürk, président fondateur de la Turquie moderne, s'est intensément intéressé à cet empire disparu. Il a encouragé les fouilles de sites antiques et la création à Ankara d'un musée dédié, devenu l'actuel musée des civilisations anatoliennes. Muhsiroglu relate qu'il tenait absolument à établir un lien entre la Turquie moderne et ses cultures plus anciennes.

Après la mort d'Atatürk, en 1938, l'allée cérémoniale menant à son mausolée à Ankara a été bordée de 24 lions de pierre modelés sur les animaux emblématiques de l'iconographie hittite.

Muhsiroglu rappelle la place historique de ce peuple en indiquant que le peuple hittite a établi le premier empire anatolien, le premier État dirigé par un pouvoir central. Il reconnaît toutefois que l'origine géographique des Hittites, avant leur installation en Turquie centrale, reste largement incertaine.

Hattuşa, le cœur de l'empire

Hattuşa, à environ trois heures de route à l'est d'Ankara, est classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Bâtie sur des pentes abruptes entre deux ravins profonds, la cité formait le cœur impérial hittite. Le site a été fondé il y a environ 8 000 ans, à la charnière entre le Néolithique et l'âge du Cuivre ; les Hittites s'y sont installés en 1650 avant notre ère.

C'est là qu'ont été retrouvées les tablettes du traité de Kadesh, précise l'archéologue Özgür Meriç, qui montre les vestiges du palais royal. Selon lui, Hattuşa réunissait tous les atouts nécessaires à une capitale : l'emplacement entre deux vallées la rendait facilement défendable, il y avait de petits cours d'eau à proximité pour les ressources en eau, le calcaire naturel du site était facile à tailler et à façonner, et la vallée en contrebas disposait d'un sol fertile pour les cultures.

Sa position centrale en Anatolie, sur des routes commerciales déjà établies à travers l'Asie occidentale, permettait aux Hittites d'atteindre tous les recoins de leur empire depuis Hattuşa, ajoute-t-il.

Une route à sens unique traverse la ville en ruines, avec des arrêts devant temples, palais et fortifications. Près du sommet, l'Aslanlı Kapı, la porte des Lions, dresse une paire de félins de pierre stylisés gardant l'entrée sud-ouest. Plus loin, la porte du Sphinx est gardée par des figures à quatre ailes, mi-humaines mi-lions, aux yeux fantomatiques.

Dans les canyons de Yazılıkaya, des sculptures rupestres représentent des dieux de la montagne marchant vers le dieu de l'orage Teshub et la déesse du soleil Hebat.

D'autres trésors pourraient encore être découverts à mesure que se poursuivent les fouilles à Hattuşa, à Šamuḫa et ailleurs en Turquie centrale.