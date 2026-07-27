Un dragon de 8 mètres, 13 kilos à peine et zéro intelligence artificielle : voici comment Glasgow a vu Syrax survoler la Clyde sans prévenir personne. La technique derrière cette prouesse a de quoi surprendre.

Une réplique animatronique du dragon Syrax, la monture de la reine Rhaenyra dans la série House of the Dragon, a survolé le centre-ville de Glasgow, en Écosse, les 21 et 22 juillet 2026. Aucune créature vivante, aucune intelligence artificielle derrière cette apparition : la bête volante est pilotée depuis le sol par un opérateur.

Plusieurs piétons ont filmé la scène tôt le matin, souvent sans reconnaître immédiatement ce qu'ils voyaient défiler dans le ciel. Les habitants n'avaient reçu aucun avertissement. Un habitant de Glasgow raconte que ce matin-là, alors qu'il se rendait au travail en voiture, il a vu ça voler au-dessus de la Clyde.

Une des publications qui ont circulé sur les réseaux sociaux commente, sobrement : « Attachez vos ceintures. Un dragon vu en train de survoler Glasgow. »

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Une réplique amenée pour la saison 3 et les Jeux du Commonwealth

La créature avait d'abord été amenée à Glasgow pour promouvoir la saison 3 de House of the Dragon, série préquelle de Game of Thrones, où cette saison dépeint une guerre faisant rage au sein de la famille Targaryen.

Elle a ensuite été envoyée dans les airs pour marquer le coup d'envoi des Jeux du Commonwealth, qui se tiennent dans la ville du 23 juillet au 2 août 2026. Selon le média écossais STV, le modèle a été conçu à partir de scans 3D de Syrax telle qu'elle apparaît à l'écran dans la série.

L'engin affiche une envergure de 8 mètres et sort des ateliers de l'entreprise allemande Airstage. Sa fabrication a nécessité environ 3 000 heures de travail. Elle est composée de 23 éléments mobiles. Malgré sa taille, il ne pèse que 13 kilos : la structure, en fibre de carbone et en aluminium, est recouverte de mousse Depron moulée sous vide, avec une finition à l'aérographe.

Le vol repose sur des turbines intégrées dans les pattes de l'animal. Le battement des ailes, lui, reste avant tout un effet visuel, sans réelle utilité pour rester en l'air : pas besoin de sang Valyrien ni d'un lien avec les Targaryen pour faire décoller la bête, plaisante l'article qui rapporte l'épisode.

Aux commandes, Dennis Gutowsky pilote la réplique depuis le sol. Dans un entretien accordé à The National, il compare l'exercice au pilotage d'avions radiocommandés, une pratique qu'il connaît par ailleurs : « C'est très particulier parce que je pilote moi-même des avions radiocommandés, et c'est complètement différent. Il faut énormément s'entraîner pour voler de cette manière. »

Le même engin avait déjà survolé Londres, le jour de la diffusion du premier épisode de la saison.