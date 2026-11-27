Deux kilomètres de plages fluviales, une chapelle orthodoxe russe cachée dans la serranía, des mortiers comechingones gravés dans la pierre. À quarante minutes de Córdoba, ce village au nom de ciel réserve bien des surprises.

Le río Anisacate traverse la localité de part en part et constitue son principal atout touristique. Sur environ 2 kilomètres, ses rives dessinent des plages naturelles, réparties avant et après le pont qui enjambe le cours d'eau, dans le Valle de Paravachasca, en province de Córdoba.

Plusieurs balnéaires s'y sont installés, avec des espaces de sable, de la végétation et des zones d'ombre. Certains secteurs du fleuve restent peu profonds, ce qui les rend adaptés aux familles accompagnées d'enfants, rapporte le média TN. Aires de barbecue, tables, et selon les endroits, présence de maîtres-nageurs : l'équipement permet de passer la journée entière au bord de l'eau sans avoir à se déplacer, déjeuner compris.

Anisacate compte un peu plus de 8 500 habitants et se situe dans le département de Santa María, sur la route provinciale 5. Depuis Córdoba capitale, il faut compter environ 42 kilomètres, soit quarante minutes de voiture. Le nom du village, d'origine préhispanique, se traduit généralement par « Pueblo del Cielo », le village du ciel.

Un sentier comechingone et une chapelle orthodoxe russe

Le long du fleuve court le Sendero de los Primeros Pobladores, qui permet d'observer des mortiers taillés dans la pierre par d'anciens habitants comechingones. Des vestiges d'acequias, ces canaux d'irrigation construits à l'époque jésuite, jalonnent également le parcours.

Le patrimoine religieux d'Anisacate tient en une curiosité : la Capilla Ortodoxa Rusa San Nicolás de Bari, de style russo-byzantin, est l'une des rares chapelles orthodoxes russes du pays. Elle est considérée comme l'une des constructions les plus singulières de la région. L'église Sagrado Corazón de Jesús et la sculpture du Cristo Pastor complètent ce patrimoine à visiter.

Le relief serrano qui entoure le village permet de prolonger les journées au fleuve par des randonnées et des promenades aux alentours. À une demi-heure de route, le barrage et réservoir Los Molinos propose des activités nautiques.

Alta Gracia, réputée pour son patrimoine historique et culturel, se trouve à seulement 11 kilomètres d'Anisacate.

L'accès en voiture se fait par la route provinciale 5 depuis Córdoba capitale. Des bus interurbains desservent également l'ensemble du Valle de Paravachasca. Sur place, l'offre d'hébergement comprend des cabanes, des maisons à louer, des campings et des colonies de vacances, avec des services pensés pour les séjours en pleine nature.

Restaurants, comedores, glaciers et épiceries de proximité complètent le dispositif, de quoi assurer les repas sans avoir à quitter le village entre deux baignades.