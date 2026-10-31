Un sous-marin jaune de quatre tonnes, volé à des centaines de kilomètres, repéré grâce à une annonce à 100 euros sur Leboncoin. Comment deux hommes ont-ils pu le transporter sans se faire remarquer ?

Un sous-marin jaune volé a été retrouvé à Besançon, dans le Doubs, le lundi 26 octobre 2026. L'engin avait disparu à Ferney-Voltaire, dans l'Ain, à plusieurs centaines de kilomètres de là. Les enquêteurs l'ont localisé grâce à une annonce publiée sur le site de revente entre particuliers Leboncoin, intitulée « Yellow submarine ».

Le titre n'a rien d'un hasard. « We all live in a yellow submarine… yellow submarine… yellow submarine », chantaient les Beatles. Le sous-marin dérobé, de quatre tonnes et de couleur jaune vif, appartenait justement à un ancien club de plongée dissous, installé près du lac Léman à Ferney-Voltaire.

Hors d'état de naviguer, il servait de décoration devant les locaux du club. Sa valeur marchande, estimée à plusieurs milliers d'euros par les spécialistes, a visiblement suffi à susciter des convoitises : l'objet a été dérobé sur son lieu de stockage entre le 1er et le 21 octobre 2026.

Après avoir déposé plainte à la gendarmerie, le propriétaire a lui-même retrouvé la trace de son sous-marin sur Leboncoin. L'annonce affichait un prix de 100 euros, bien loin de la valeur réelle de l'objet. La brigade des atteintes aux biens du commissariat de Besançon a été saisie du dossier et a identifié l'auteur présumé de la publication, ce qui a permis de réduire le périmètre des recherches au quartier de Planoise, à Besançon.

Les policiers ont repéré le sous-marin sur un terrain, à découvert. Un dispositif de surveillance a été mis en place pour confirmer son emplacement avant que l'opération ne se conclue par l'interpellation de deux hommes, âgés de 27 et 47 ans, le 26 octobre. Entendus en garde à vue, ils n'ont pas fourni d'explications précises sur les modalités du vol ni sur le transport d'une masse de quatre tonnes, selon L'Est Républicain.

Les deux suspects seront prochainement présentés au délégué du procureur de la République de Besançon. Ils feront l'objet d'une ordonnance pénale assortie d'une amende de 400 euros pour l'un et de 500 euros pour l'autre. Le sous-marin, désormais mis en sécurité, doit être rendu à son propriétaire.