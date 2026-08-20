Un retraité de 82 ans consulte son compte de pension par curiosité et tombe sur 68 millions d'euros. Dix minutes plus tard, la somme s'évapore. Que s'est-il vraiment passé ?

Kameshwar Mishra, 82 ans, s'est rendu mi-juillet 2026 dans un Centre de services communs du district de Muzaffarpur, dans l'État du Bihar, pour toucher sa pension de sécurité sociale. Après avoir retiré l'argent, il consulte par curiosité le solde de son compte. Le chiffre affiché le laisse sans voix : 7,6 milliards de roupies, soit près de 68 millions d'euros.

L'homme, présenté comme poète par le média indien India Today, n'était pas seul ce dimanche-là. Son fils, en situation de handicap et lui-même bénéficiaire d'une pension d'invalidité, l'accompagnait. En vérifiant à son tour son propre compte, le fils découvre un solde tout aussi démesuré.

Cumulés, les deux comptes affichent alors plus de 1 500 crores de roupies (un crore équivaut à 10 millions de roupies), soit près de 140 millions d'euros. L'opérateur du centre de services, témoin de la scène, se serait montré tout aussi stupéfait que la famille.

Le mystère n'aura pas duré longtemps. Environ dix minutes après leur apparition, les sommes s'évaporent des deux comptes, qui retrouvent leurs montants réels. Les autorités affirment depuis que cet argent n'a jamais été effectivement versé : tout indiquerait un problème bancaire ou une erreur d'affichage technique, sans qu'aucune explication officielle détaillée n'ait été communiquée.

Loin de chercher à tirer profit de l'incident, Kameshwar Mishra a demandé à la banque et aux autorités compétentes de vérifier l'origine de ces chiffres et de corriger toute erreur éventuelle. Selon des propos rapportés par le site Noticias Trabajo, il a expliqué : « Je ne comprends pas d'où vient cette somme colossale ». Il a rendu l'affaire publique, dit-il, précisément pour que les responsables puissent contrôler les soldes concernés.

L'affaire ne se limite pas à cette seule famille. Plusieurs habitants de différents quartiers du district de Muzaffarpur auraient constaté des anomalies similaires sur leurs propres comptes. La Central Bank of India a confirmé que le problème provenait de défaillances externes dans les systèmes d'affichage des pensions, et non d'un versement réel, tout en ouvrant une enquête pour en déterminer l'origine exacte. La banque a soupçonné des dysfonctionnements sur certaines machines.

Pour l'heure, ni la banque ni les autorités locales n'ont détaillé publiquement la cause technique précise de ces affichages erronés, qui ont brièvement transformé un retrait de pension ordinaire en petite fortune virtuelle.