Une cheville à peine opérée, une brebis prisonnière du gel, et un homme qui n'hésite pas une seconde. Ce geste simple en Patagonie a ému des milliers d'internautes. L'histoire complète vaut le détour.

Luciano Alejandro Grillo, 47 ans, a interrompu son trajet pour dégager une brebis piégée dans la neige près de Comodoro Rivadavia, en Patagonie argentine. Superviseur de maintenance dans une entreprise opératrice du Golfo San Jorge, il circulait sur un chemin secondaire lorsqu'il a repéré l'animal.

Grillo empruntait ce jour-là une voie parfois utilisée comme raccourci vers le gisement Meseta 14, situé à environ 150 kilomètres en diagonale de Comodoro Rivadavia. C'est là qu'il a aperçu la brebis, le corps en grande partie recouvert de neige, incapable de se libérer seule.

L'animal s'était retrouvé coincé dans un passage canadien censé empêcher le bétail de franchir certaines limites. Grillo raconte, dans un entretien téléphonique accordé au média Mejor Informado : « Quelqu'un avait laissé la barrière ouverte, et la brebis s'était retrouvée piégée dans ce dispositif. »

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Une manœuvre patiente malgré une cheville tout juste opérée

Descendre de son véhicule n'avait rien d'anodin pour Grillo. Il se trouvait alors en convalescence après une récente opération à la cheville, conséquence de plusieurs blessures accumulées lors de matchs de football. Il est intervenu quand même.

La forme particulière des pattes arrière de l'animal, en V, a compliqué l'opération. Grillo explique avoir dû reculer légèrement la brebis pour la dégager du passage où elle était bloquée. Après plusieurs secondes d'efforts et beaucoup de patience, l'animal a retrouvé sa mobilité, sans blessure apparente, et a repris son chemin normalement.

Une fois assuré que la brebis était hors de danger, Grillo a repris sa journée de travail comme si de rien n'était. Né à Comodoro Rivadavia, il travaille dans l'industrie pétrolière depuis l'âge de 21 ans et s'est installé à Rada Tilly vers 2010.

La scène, filmée sur le moment, a ensuite circulé sur les réseaux sociaux et suscité des centaines de réactions positives. Plusieurs médias de Comodoro Rivadavia ont relayé les publications montrant le sauvetage.