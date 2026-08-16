Un simple ballon rouge, un mot d'amour glissé au vent, et voilà 900 kilomètres parcourus jusqu'à une forêt classée à l'Unesco. L'histoire improbable qui a ému des gardes forestiers polonais.

Un ballon rouge lâché par des invités lors d'un mariage à Berlin a parcouru environ 900 kilomètres avant d'atterrir dans la forêt primaire de Bialowieza, à la frontière entre la Pologne et le Bélarus, raconte BFMTV. Les services forestiers polonais ont annoncé cette découverte vendredi 14 août 2026.

Le ballon a été aperçu accroché à une branche par un garde forestier lors de sa ronde habituelle, dans le district forestier de Browsk. Rien ne laissait deviner, à première vue, l'origine de cet objet égaré en pleine forêt.

C'est en s'approchant que le garde a repéré le détail qui allait tout expliquer : une petite feuille de papier, soigneusement protégée, attachée à la ficelle du ballon. Le district forestier de Browsk l'a précisé dans une publication sur sa page Facebook, accompagnée d'une photo du ballon.

Sur cette feuille figurait un message en allemand : « Alles Gute zur Hochzeit », soit « Meilleurs vœux pour votre mariage ». Les invités qui avaient rédigé ce mot y avaient également glissé une demande : si quelqu'un retrouvait le ballon, qu'il signale le lieu de sa découverte. Les gardes forestiers ont fini par établir que le ballon provenait d'un mariage célébré à Berlin, et l'ont renvoyé à l'adresse indiquée sur la feuille.

Reste la question du trajet. Selon les gardes forestiers, cités sur Facebook, les rafales de vent l'ont poussé vers l'est, si bien qu'il a parcouru près de 900 kilomètres, franchi la frontière et a atterri en plein cœur de leur forêt, se posant en toute sécurité sur une branche. Le ballon a ainsi traversé l'Allemagne, la Pologne et le Bélarus avant de se poser, intact, au milieu des arbres.

La forêt de Bialowieza est classée au patrimoine mondial de l'Unesco et reste connue pour avoir été le royaume historique des bisons d'Europe. C'est là, à cheval sur la frontière entre la Pologne et le Bélarus, qu'un ballon de fête, lâché quelques centaines de kilomètres plus à l'ouest, a fini sa course accroché à une branche.