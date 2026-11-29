Un père, son fils, une imprimante 3D et cinq mois d'acharnement pour détrôner un rival et battre un record déjà dingue. Résultat : 657,59 km/h. La course aux drones les plus rapides du monde ne fait que commencer.

Un drone quadricoptère baptisé Peregreen 4 a atteint une vitesse moyenne officiellement homologuée de 657,59 km/h, devenant l'engin télécommandé à batterie le plus rapide jamais enregistré dans cette catégorie. Le record a été établi le 11 décembre 2025 à Cape Town, en Afrique du Sud, et certifié par le Guinness World Records, rapporte le magazine Futura Sciences.

Derrière l'appareil, un père et son fils, Mike Bell et Luke Bell, qui conçoivent et impriment en 3D leurs drones de course dans un atelier sud-africain. Le duo n'en est pas à son coup d'essai : en 2024 déjà, leur Peregreen 2 avait atteint 480 km/h, une performance homologuée par le Guinness World Records.

En octobre 2025, la version suivante, le Peregreen 3, avait poussé le record à environ 585 km/h. Deux mois plus tard, l'ingénieur australien Benjamin Biggs, connu sous le nom de Drone Pro Hub sur YouTube, avait repris le titre avec un quadricoptère atteignant 626 km/h, lui aussi certifié. Les Bell avaient commencé à travailler sur une quatrième génération avant même cette riposte.

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Cinq mois de travail pour effacer le record de Benjamin Biggs

Il aura fallu cinq mois de tests et d'ajustements pour que le Peregreen 4 soit prêt à retenter sa chance. L'équipe a d'abord opté pour une imprimante 3D légèrement plus grande, afin de produire un châssis plus imposant, puis a poncé soigneusement la coque extérieure pour améliorer l'écoulement de l'air.

Les quatre moteurs ont été remplacés par des unités T-Motor 3120, évaluées à 900 kV, choisies pour leur fiabilité et des températures de fonctionnement plus basses après plusieurs essais comparatifs. Des carénages aérodynamiques imprimés en 3D, des streamliners, ont été installés autour des bases des hélices pour réduire la turbulence, le tout ajusté grâce à des simulations de mécanique des fluides numérique.

Les nouveaux cônes d'hélices ont ensuite été soumis à des tests en banc d'essai, où ils ont supporté plus de 70 000 tours par minute.

Filmer l'engin s'est révélé presque aussi compliqué que de le faire voler. À cette vitesse, les caméras classiques peinaient à capturer des images nettes depuis le sol. Luke et Mike ont alors construit un second drone, équipé d'une caméra Insta360 X5 montée dans une section arrière imprimée sur mesure, dans l'espoir de suivre le Peregreen 4 en vol et de recadrer les images après coup. Même avec ce dispositif conçu spécifiquement pour l'occasion, le suivi est resté difficile.

La certification Guinness World Records impose un protocole précis : l'appareil doit effectuer des passages dans des directions opposées, la vitesse officielle étant calculée à partir des deux mesures pour neutraliser l'effet du vent. Lors de la tentative, le Peregreen 4 a enchaîné quatre passages en sens inverse, approchant les 656 km/h dans un sens et 659 km/h dans l'autre, avant que la moyenne homologuée s'établisse à 657,59 km/h, soit environ 31 km/h de mieux que le précédent record détenu par Benjamin Biggs.

Luke et Mike Bell récupèrent ainsi le titre du quadricoptère télécommandé à batterie le plus rapide au monde. Plusieurs passionnés et ingénieurs continuent toutefois de développer des quadricoptères plus rapides, ce qui pourrait contraindre Luke et son père à perfectionner encore le Peregreen pour conserver leur record.