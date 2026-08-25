Un enfant de 7 ans livré à lui-même à 2 000 mètres d'altitude, huit heures durant, avec pour seul secours un snack. Comment son père a-t-il pu en arriver là ?

Un père a laissé son fils de 7 ans seul pendant plusieurs heures sur le Mont Fuji, au Japon. L'enfant a été abandonné à environ 2 000 mètres d'altitude, à la « sixième station » de la montagne, avant que le père soit réprimandé par les autorités japonaises pour ce comportement. Les faits se sont produits jeudi 20 août 2026, d'après la date de publication de l'article, le 22 août 2026 sur RTL.

Le petit garçon, fatigué par la randonnée, avait pris du retard sur son frère aîné, déjà parti devant. Son père lui aurait alors demandé d'attendre ici, avant de poursuivre l'ascension avec l'autre enfant. Selon des employés d'un refuge de montagne cités par SBS TV, l'enfant devait patienter huit heures, muni pour toute ressource d'un snack et d'une boisson rafraîchissante, sans le moindre argent sur lui.

Ce sont justement des employés d'un refuge qui ont remarqué sa présence et alerté la police, rapporte la chaîne Asahi. Un policier de la région de Shizuoka a confirmé que l'enfant avait été retrouvé seul sur un sentier de randonnée et placé en garde à vue policière.

Les policiers ont alors contacté ce dernier, qui se trouvait à la huitième station, plus haut sur les pentes du volcan. À son retour, la police lui a rendu son fils, non sans lui faire des remontrances sur son attitude. L'homme se serait excusé et aurait reconnu avoir agi de façon imprudente.

Le Mont Fuji, plus haute montagne du Japon avec ses 3 776 mètres, est aussi la plus célèbre du pays. Chaque saison, elle attire de nombreux randonneurs et curieux venus tenter l'ascension ou simplement l'admirer.