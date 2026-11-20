460 tubes à vide, 920 triodes, 15 minutes de préchauffage : ce bricoleur a ressuscité l'informatique des années 50 sur un mur entier. Le résultat fonctionne vraiment, et c'est fascinant à voir.

Mike a construit un ordinateur entièrement fonctionnel à partir de 460 tubes à vide fabriqués dans les années 1950 et 1960, dans diverses usines d'Europe de l'Est, rapporte Gamestar. Baptisée « The Tube Computer MK3 », la machine repose sur des lampes électroniques de type 6N3P et fait tourner un système 8 bits à architecture universelle, pleinement opérationnel.

Avant toute utilisation, l'appareil demande jusqu'à 15 minutes de préchauffage. Le temps, pour le système, d'atteindre sa température de fonctionnement et une stabilité thermique, avant que Mike n'effectue les derniers réglages manuels. Ce n'est qu'à ce prix que la machine accepte de calculer.

920 triodes pour fabriquer des portes logiques

Les 460 tubes contiennent au total 920 triodes, que Mike a assemblées en portes logiques NOR, l'un des éléments fondamentaux de la logique numérique. En les combinant, il a fabriqué des registres, des compteurs, un générateur de cadence, une petite mémoire RAM à tubes et une unité arithmétique et logique 8 bits, le tout réparti sur l'ensemble du panneau.

La machine ne connaît que 16 instructions, exécutées l'une après l'autre. Chacune est précédée de six phases de recherche avant l'exécution proprement dite. L'ensemble tient sur 46 modules regroupés par dix, reliés par cinq cartes mères de connexion, et monté sur une plaque acrylique de 190 x 130 cm. Accroché au mur, le dispositif pèse environ 20 kg et occupe un mur entier.

Il s'agit du troisième projet d'ordinateur à tubes signé par Mike. L'idée lui est venue après une visite à Bletchley Park, où il a observé des machines de calcul historiques reconstituées. Ce site est connu pour le travail de décryptage mené pendant la Seconde Guerre mondiale contre des systèmes de chiffrement comme Enigma.

Mike s'est alors demandé ce qu'il adviendrait s'il utilisait cette technologie ancienne pour concevoir, non pas une copie, mais une machine entièrement nouvelle.

Un bit de retenue, le Carry-Flag, permet via l'instruction ADDC d'enchaîner des calculs sur 16, 32, 64 et jusqu'à 128 bits. Mike plaisante volontiers sur la lenteur du système : un programme de calcul en 32 bits, dit-il, laisse largement le temps de se préparer une tasse de thé.

La maintenance, elle, ne s'arrête jamais. Selon le modèle, un tube 6N3P affiche une durée de vie officielle d'environ 500, 1 500 ou 5 000 heures de fonctionnement. Mike utilise des exemplaires d'occasion, certains restés stockés pendant des décennies avant de retrouver un usage, ce qui impose un entretien constant.

L'intérêt de la machine ne tient pas à sa rapidité. En rendant visibles des registres, des portes NOR et des câblages normalement enfouis dans des puces de silicium microscopiques, Mike montre dans le détail ce qui doit se produire pour qu'un ordinateur traite ne serait-ce que l'instruction la plus simple.