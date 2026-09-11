Un simple hydrophone posé à 891 mètres de profondeur révèle un secret troublant : pendant que les baleines à bosse chantent deux fois plus, les baleines bleues, elles, restent muettes. Leur survie ne tiendrait qu'à un fil.

Sur les fonds marins de Monterey Bay, en Californie, un hydrophone a enregistré une hausse continue du chant des baleines à bosse : présent sur 34 % des jours la première année de suivi, ce chant s'est fait entendre 76 % des jours la sixième année, soit plus du double. Une tendance que les baleines bleues, observées au même endroit et sur la même période, n'ont jamais connue.

Ces données proviennent d'un instrument unique, boulonné à 891 mètres de profondeur sur la pente continentale au large de la baie. Il fait partie du Monterey Accelerated Research System (MARS), un observatoire câblé géré par le Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI).

Relié à terre par un câble de 52 kilomètres qui assure à la fois l'alimentation et la transmission des données, l'appareil a fonctionné 2 111 jours sur les 2 192 que comptait la période étudiée, de juillet 2015 à juin 2021. Un taux de capture de 96 %, avec une couverture temporelle jugée suffisante sur 97 % des jours enregistrés.

Pour traiter un tel volume, les chercheurs n'ont pas écouté les bandes à l'oreille. Le chant des baleines à bosse a été repéré par un modèle d'apprentissage profond entraîné à reconnaître ses motifs répétitifs, tandis que celui des baleines bleues et des rorquals communs a été détecté par une méthode comparant les niveaux sonores au bruit de fond dans leur bande de fréquence propre. Les deux approches ont été validées par rapport à des spectrogrammes examinés manuellement.

Le krill retarde les baleines bleues

Les résultats, publiés dans la revue PLOS ONE en février 2025, portent la signature de John P. Ryan, spécialiste de recherche senior au MBARI, avec des collègues du Cascadia Research Collective, de la NOAA Fisheries et de l'University of Wisconsin. L'étude s'intitule « Audible changes in marine trophic ecology: Baleen whale song tracks foraging conditions in the eastern North Pacific ».

Le chant des mâles, chez ces deux espèces, sert avant tout sur les aires de reproduction, mais il se fait aussi entendre, de façon bien documentée, sur les zones d'alimentation. Les chercheurs s'en servent comme indicateur : un animal sous-alimenté chante moins et passe davantage de temps à chercher sa nourriture.

Chez les baleines bleues, les détections ont chuté au plus fort de la vague de chaleur marine, avant de remonter pendant trois années consécutives à mesure que le krill se reconstituait, en parallèle du chant des humpback et des rorquals communs.

Puis elles ont de nouveau baissé deux années de suite, quand le krill s'est raréfié, avant de repartir à la hausse la sixième et dernière année. Contrairement aux baleines à bosse, les bleues n'ont jamais connu de progression continue sur les six ans : leur chant est resté suspendu à la disponibilité du krill.

Cette divergence s'explique, selon les auteurs, par la façon dont chaque espèce se nourrit. Les baleines bleues se spécialisent fortement dans le krill, ce petit crustacé très sensible aux eaux chaudes, dont les populations ont été fortement réduites pendant et après la vague de chaleur.

Les baleines à bosse, elles, savent basculer sur de petits poissons grégaires comme l'anchois quand le krill vient à manquer. Les populations d'anchois du centre de la Californie se sont fortement redressées dans les années qui ont suivi la vague de chaleur, ce qui a permis aux humpback de retrouver leur succès alimentaire, et donc leur chant, plus vite que les bleues.

« les baleines bleues du Pacifique Nord-Est pourraient être plus vulnérables du fait d'une population réduite et d'une stratégie alimentaire moins adaptable que celle des humpback », a commenté Ryan dans des propos accompagnant la publication de l'étude.

Les auteurs mettent toutefois en garde contre une lecture trop rapide : une seule saison de chant soutenu ne prouve pas qu'une population s'est totalement rétablie, car le redressement des espèces proies peut rester inégal et lent. Selon eux, l'intérêt de cet enregistrement continu tient justement à sa durée : un instrument qui reste rarement silencieux transforme le chant des baleines en indicateur biologique des conditions océaniques, capable de signaler un réseau alimentaire fragilisé bien avant que les recensements de population ou les statistiques de pêche ne le montrent.

Avec des vagues de chaleur marines dont la fréquence est appelée à augmenter avec le réchauffement des océans, ce type de système d'alerte acoustique n'a, selon eux, pas fini de gagner en utilité.