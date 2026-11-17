Un chercheur d'or s'acharne des heures sur un rocher impossible à percer, scie, acide, masse... En vain. Ce qu'il tenait réellement entre ses mains valait bien plus qu'une pépite.

En 2015, David Hole prospecte avec un détecteur de métaux dans le Maryborough Regional Park, à environ 160 kilomètres au nord-ouest de Melbourne, dans le sud-est de l'Australie. L'amateur y repère un rocher à la teinte rouille, posé dans de l'argile jaune. Persuadé d'avoir mis la main sur une pépite cachée, il l'emporte chez lui. La roche ne contenait pourtant aucune trace d'or : il s'agissait d'une météorite.

La région, haut lieu de la ruée vers l'or australienne du XIXe siècle, attire toujours les chercheurs amateurs. La teinte rougeâtre du rocher et son poids inhabituel collaient d'ailleurs à la géologie aurifère du secteur, ce qui avait renforcé la conviction de Hole.

Chez lui, il sort l'artillerie lourde pour percer la pierre : scie à roche, meuleuse d'angle, perceuse, acide, et jusqu'à une masse. Rien n'y fait. Pas la moindre fissure.

Faute de résultat, il finit par apporter l'objet au Melbourne Museum.

Une chondrite vieille de 4,6 milliards d'années

Les géologues Dermot Henry et Bill Birch examinent la pièce et suspectent d'emblée une origine extraterrestre. Birch raconte son étonnement dans un entretien au Sydney Morning Herald, expliquant que si l'on voyait une roche comme celle-ci sur Terre et qu'on la ramassait, elle ne devrait pas être aussi lourde.

Henry, lui, reconnaît l'aspect caractéristique de la surface, dans le même entretien, notant qu'elle avait cet aspect sculpté, grêlé, et que cela se forme lorsque les météorites traversent l'atmosphère : elles fondent à l'extérieur, et l'atmosphère les sculpte.

Une scie diamantée permet de découper une fine tranche du rocher. L'analyse confirme une chondrite ordinaire de type H5, une météorite pierreuse à forte teneur en fer. À l'intérieur apparaissent de petites gouttelettes minérales cristallisées, les chondres, parmi les premiers matériaux solides formés dans le système solaire, il y a plus de 4,6 milliards d'années.

Baptisée « Maryborough », du nom de la ville la plus proche, la roche pèse 17 kilogrammes et intègre désormais la collection des Museums Victoria.

Le spécimen n'est que la 17e météorite officiellement recensée dans l'État de Victoria, alors que des milliers de pépites d'or y ont été exhumées. C'est aussi la deuxième masse chondritique la plus importante jamais trouvée dans la région, derrière un spécimen de 55 kilogrammes identifié en 2003.

Dans un entretien à Channel 10 News, Henry note que ce n'est que la 17e météorite trouvée dans le Victoria, alors que des milliers de pépites d'or ont été découvertes.

Selon Henry, la roche provient très probablement de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, d'où des collisions l'auraient délogée avant qu'elle ne finisse par heurter la Terre. La datation au carbone situe son arrivée sur Terre à une période comprise entre 100 et 1 000 ans. Plusieurs observations de météores enregistrées dans la région entre 1889 et 1951 pourraient y correspondre, sans que la date exacte de sa chute ne soit confirmée.

Pour Henry, ce type de roche vaut bien davantage que l'or qu'espérait trouver Hole : il estime que les météorites constituent la forme la moins coûteuse d'exploration spatiale, qu'elles nous transportent dans le temps, fournissant des indices sur l'âge, la formation et la chimie de notre Système solaire. Certaines, précise-t-il, renferment de la poussière d'étoile plus ancienne que le Système solaire lui-même, ou des acides aminés, briques élémentaires de la vie.

La description scientifique du spécimen a été publiée dans les Proceedings of the Royal Society of Victoria. En 37 ans de carrière au musée, Henry n'a authentifié que deux météorites parmi les milliers de roches soumises par le public, celle de Maryborough étant l'une des deux. Dans un article de ScienceAlert publié en 2019, il observait que la plupart des gens ne la ramasseraient pas, ou que s'ils le faisaient, ils la jetteraient.