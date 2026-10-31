Sa précommande LEGO annulée, il s'attendait à un simple remboursement. Il a reçu un set introuvable estimé à 200 $. Un geste si rare que toute la communauté AFOL en parle encore.

Un fan de LEGO a vu sa précommande d'un set limité à 30 000 exemplaires annulée au début du mois de juillet 2025. En guise de compensation, LEGO lui a envoyé gratuitement un set rare estimé à environ 200 $ sur le marché secondaire.

L'histoire, relayée par le média GamePro et racontée par l'intéressé lui-même sur Reddit sous le pseudonyme Misunderstoodemo, a largement circulé dans la communauté des fans adultes de la marque, les AFOL. L'utilisateur avait précommandé l'un des cinq sets de la série 4 du BrickLink Designer Program, un programme qui permet à des créateurs de proposer leurs propres modèles, financés par les fans eux-mêmes via un système de précommande limité à 30 000 exemplaires.

La série 4 regroupait cinq sets fan-made, parmi lesquels Wild West Train, Riverside Scholars et Medieval Seaside Market, ouverts aux précommandes dès le 4 février 2025 avec des livraisons annoncées pour juillet.

C'est précisément au moment où les envois devaient démarrer que LEGO Group a annulé une partie des commandes, dont celle de Misunderstoodemo. L'entreprise a justifié sa décision en évoquant des sets oversold. Selon GamePro, LEGO aurait fabriqué des quantités proches pour chacun des cinq modèles, alors que la demande variait fortement d'un set à l'autre, ce qui a mené à la survente des références les plus populaires et à l'annulation de commandes pourtant déjà réglées.

Pour dédommager Misunderstoodemo, LEGO lui a fait parvenir le set promotionnel BrickLink 25th Anniversary Giveaway, référence 5009260. Ce diorama de 94 pièces n'a jamais été commercialisé auprès du grand public : il est normalement réservé à une box anniversaire et se négocie autour de 200 $ sur des plateformes comme BrickLink ou eBay, d'après GamePro. La communauté AFOL a salué le geste, rappelant que d'autres entreprises se seraient probablement contentées d'un simple bon d'achat.

Un traitement loin d'être la règle

Ce dédommagement reste pourtant une exception. D'après Brick Fanatics, la plupart des clients touchés par les annulations de la série 4 ont simplement reçu un remboursement, assorti d'un montant compris entre 25 et 50 dollars en points LEGO Insiders, et non d'un set collector. Le cas de Misunderstoodemo tient davantage du jackpot que de la pratique courante.

Les sets du BrickLink Designer Program restent accessibles en France sur LEGO.com, où les règles sont identiques pour tous les acheteurs : un projet est produit dès qu'il atteint 3 000 précommandes, avec un plafond fixé à 30 000 exemplaires, et chaque foyer ne peut en commander que deux exemplaires maximum par référence. Dépasser cette limite peut entraîner l'annulation de la commande entière, même en l'absence de tout problème de stock.

En cas d'annulation côté LEGO, le scénario le plus probable demeure le remboursement accompagné de quelques points Insiders. Les compensations exceptionnelles comme celle reçue par Misunderstoodemo restent rares. Pour limiter les risques, mieux vaut précommander dès l'ouverture, éviter de multiplier les comptes ou les adresses pour contourner la limite de deux exemplaires, et surveiller ses mails pendant la période de production.

LEGO précise par ailleurs que d'éventuels stocks excédentaires des sets BrickLink peuvent revenir en vente environ trois mois après les livraisons, une seconde chance pour les fans qui n'ont pas eu la main heureuse la première fois.