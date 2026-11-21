Boîte scellée depuis 2017, Faucon Millenium à 850 €... et pourtant il manquait 2 200 pièces. La réaction de LEGO face à ce défaut rarissime risque de vous surprendre.

En janvier 2026, un utilisateur de Reddit connu sous le pseudonyme sfulaxer66 achète sur Facebook Marketplace un LEGO Star Wars Faucon Millenium UCS d'occasion. La boîte, assure le vendeur, est restée scellée depuis sa fabrication en 2017. À l'ouverture, pourtant, l'acheteur découvre qu'il manque plus de 2 000 pièces.

Le set en question, référencé 75192, n'est pas un modèle anodin. Il s'agit du plus imposant vaisseau LEGO Star Wars jamais commercialisé, vendu à l'origine 849,99 € pour 7 541 pièces réparties dans quatre boîtes internes et des dizaines de sachets numérotés. En seconde main, un exemplaire complet se négocie d'ordinaire entre 450 € et 650 €.

En inventoriant son achat, sfulaxer66 remarque que deux des quatre boîtes internes sont rigoureusement identiques. Une boîte entière manquait donc à l'appel. Le manque réel grimpe à environ 2 200 pièces, réparties sur cinq sachets numérotés, toutes essentielles à la structure du vaisseau.

Impossible, dans ces conditions, de monter le modèle, même pour un AFOL (Adult Fan Of LEGO) aguerri. L'acheteur soupçonne d'abord une arnaque du vendeur, avant que les deux ne remontent ensemble la piste jusqu'au fabricant.

LEGO reconnaît un défaut de production datant de 2017

Contactée, l'entreprise danoise n'a pas brandi l'argument classique du set ancien revendu d'occasion. Elle a reconnu un défaut de production rarissime survenu en 2017, lors du lancement du modèle, un exemplaire ayant échappé au contrôle qualité. Pour réparer l'erreur, LEGO a mobilisé un employé chargé de reconstituer manuellement les sachets manquants, qui aurait passé toute une soirée à rechercher une par une les pièces nécessaires. Elles ont ensuite été expédiées gratuitement au fan, qui a pu achever le montage de son Faucon Millenium.

« Un grand merci à LEGO pour leur assistance efficace et le remplacement gratuit de ces pièces. Le Faucon Millenium a enfin pu être achevé ! », a écrit sfulaxer66 dans sa publication Reddit, relayée par Jeuxvideo.com.

Dans les commentaires, plusieurs fans nuancent cependant la générosité du service après-vente. Leurs propres demandes pour des lots importants de pièces manquantes sont parfois rejetées automatiquement par les outils en ligne de la marque. Au-delà d'un certain volume, mieux vaut passer par un contact humain, téléphone, mail ou chat, pour espérer un geste, surtout quand le set est ancien ou acheté d'occasion.

L'histoire pose une question simple pour quiconque envisage d'acheter un gros set collector sur le marché de l'occasion : comment éviter la mauvaise surprise ? Avant l'achat, il est conseillé d'exiger des photos détaillées de toutes les boîtes internes et des sachets, de vérifier les scellés et de comparer l'annonce au contenu officiel visible sur des vidéos d'unboxing.

À la réception du colis, le réflexe efficace n'est pas de compter les 7 541 pièces une par une, mais de contrôler que chaque numéro de sachet et chaque boîte interne annoncés dans la notice sont bien présents. Si le problème ressemble à un reconditionnement approximatif, mieux vaut en discuter d'abord avec le vendeur.

S'il évoque plutôt un bug d'usine, comme dans ce cas, il est recommandé de documenter la situation (numéros de lot, photos, facture) puis de contacter directement le service après-vente LEGO en restant précis et factuel.