Deux soldats américains ont été secourus par un drone de surface près du détroit d'Ormuz, après le crash de leur hélicoptère AH-64 Apache pendant une patrouille, raconte la BBC. C'est la première fois que l'armée américaine emploie ce type d'engin pour une opération de sauvetage, ce qui a retenu l'attention au vu des tensions dans la région. L'incident a eu lieu un lundi, dont la date exacte n'a pas été précisée.

Un sauvetage high-tech pour l'hélicoptère AH-64 Apache

L'hélicoptère, un AH-64 Apache, s'est abîmé dans les eaux proches de la côte d'Oman. Ses deux membres d'équipage, dont les noms et les âges n'ont pas été communiqués, ont passé environ deux heures dans l'eau avant d'être récupérés par un drone de surface sans équipage, l'US Navy Corsair. L'engin mesure 7,32 mètres, transporte jusqu'à 453,5 kg et a une autonomie de plus de 1 852 km, pour une vitesse maximale de 64,8 km/h. Le sauvetage a eu lieu à 19 h 33 EDT, selon le US Central Command (Centcom).

Le Corsair, fabriqué par Saronic Technologies, a été déployé par la Task Force 59, une unité basée à Bahreïn. C'était la première fois que cette unité utilisait un tel drone en opération de sauvetage. Le contrat de production de ces appareils a été attribué en décembre 2025, pour un investissement de 392 millions de dollars. « Les efforts de sauvetage ont été dirigés par US Naval Forces Central Command et la 82nd Airborne Division, avec l'aide de l'US Air Force et de la Navy », a indiqué Centcom.

Tensions géopolitiques et réactions

Après l'accident, le président Donald Trump a accusé l'Iran d'avoir abattu l'hélicoptère AH-64 Apache et a ordonné des frappes de représailles contre le pays. Ces accusations n'ont pas été confirmées par d'autres autorités officielles, mais elles ont accru les tensions dans le détroit d'Ormuz.

Le porte-parole de l'US Navy, le capitaine Tim Hawkins, a déclaré à l'Associated Press que le Corsair avait localisé les soldats après leurs deux heures passées dans l'eau. Les drones occupent une place croissante dans les missions militaires et de secours. La Task Force 59 a commencé à déployer ces appareils à la fin mars, pour renforcer la sécurité régionale au Moyen-Orient.