10 000 dollars par foyer pour accepter un centre de données géant : l'offre choc d'une entreprise américaine ne convainc pourtant pas les habitants. Bruit, eau, énergie... pourquoi ce chèque ne passe pas.

L'entreprise NorthPoint Development veut construire un centre de données sur un terrain de 526 hectares dans les contreforts des Poconos, près de Hazle Township, en Pennsylvanie. Pour emporter l'adhésion des habitants et des autorités locales, le développeur a mis sur la table plusieurs dispositifs financiers, dont un chèque de 10 000 dollars versé directement à chaque foyer.

L'offre concerne 4 500 foyers. NorthPoint propose également des fonds supplémentaires pouvant atteindre 120 millions de dollars sur les 15 prochaines années, destinés aux services communautaires et locaux, écoles ou services d'urgence. Les lettres d'offre ont commencé à arriver dans les boîtes aux lettres des habitants en juin, selon un reportage du Wall Street Journal.

L'accueil est froid. Le WSJ n'a pas trouvé, parmi les habitants interrogés, grand monde qui se dise impatient d'accueillir le centre de données pour le paiement. Certains concèdent que la somme serait utile, sans que cela change leur opposition au projet. Beaucoup jugent même l'offre insuffisante, et certains y voient tout simplement un pot-de-vin, selon la conclusion du journal.

Bruit, valeur des maisons et méfiance envers les patrons de l'IA

Les motifs de refus se recoupent. Les habitants redoutent d'abord les nuisances sonores que génèrent ces installations, ainsi qu'une baisse de la valeur de leurs propriétés. S'y ajoutent des inquiétudes sur les coûts de l'eau et de l'énergie, une aversion plus générale envers l'intelligence artificielle, et une méfiance affichée à l'égard des magnats du secteur comme des représentants locaux.

Le revenu médian de Hazle Township est de 60 000 dollars. Un niveau qui n'a pourtant pas suffi à rendre l'offre de 10 000 dollars attractive aux yeux des personnes interrogées.

Le gouvernement de Hazle Township l'a déjà rejeté l'an dernier pour des raisons de zonage, et la municipalité a depuis instauré un moratoire temporaire sur la construction de centres de données. Une réunion publique houleuse a par ailleurs eu lieu, où des habitants en colère ont demandé ce qu'ils avaient concrètement à gagner en soutenant l'installation.

C'est de cette réunion que seraient nés, selon le WSJ, les paiements directs aux résidents, une nouvelle étape dans l'offensive de charme des développeurs, qui proposaient jusqu'alors des paquets de financement destinés aux municipalités plutôt qu'aux foyers.

Reste que, pour l'instant, les chèques de NorthPoint n'ont pas suffi à retourner l'opinion à Hazle Township.