Un couple de chasseurs de fossiles tombe sur un ichtyosaure de 10 mètres, jamais vu dans cette roche. Sa présence remet en question tout ce que l'on croyait savoir sur une ancienne extinction marine.

Un fossile de reptile marin mesurant 10 mètres (33 pieds) a été mis au jour sur une plage du Dorset, en Angleterre. Il s'agit d'un ichtyosaure, décrit comme globalement significatif. Fait rare : c'est le tout premier spécimen de ce type jamais retrouvé dans cette couche rocheuse précise.

La découverte revient à Michel Plissart et Carine Plissart, un couple belge qui parcourt le littoral anglais à la recherche de fossiles depuis 35 ans. Ce jour-là, en explorant une plage locale, ils remarquent des formes sombres dans une couche de grès. Après trois décennies et demie passées sur le même tronçon de côte, ils comprennent immédiatement qu'ils tiennent quelque chose d'inhabituel.

Michel Plissart a raconté, dans des propos rapportés par la BBC, qu'ils savaient avoir trouvé quelque chose d'un immense intérêt scientifique et qu'ils avaient donc immédiatement contacté le Charmouth Fossil Centre.

L'animal a vécu il y a environ 175 millions d'années, vers la fin du Jurassique inférieur, une période où les ichtyosaures dominaient les océans en tant que prédateurs. Selon le paléontologue Sam Scriven, qui a dirigé la fouille, cette créature a nagé neuf millions d'années après des éruptions volcaniques ayant appauvri l'oxygène des océans et provoqué des extinctions massives.

La présence d'un tel prédateur dans ces eaux bien après cette crise n'avait pas été pleinement anticipée par les chercheurs.

Scriven a expliqué que l'existence même de cet animal prouvait que l'impact de cette ancienne crise environnementale sur les grands prédateurs marins n'était toujours pas pleinement compris.

Une fois son importance identifiée, le fossile a dû trouver un lieu d'accueil. Le propriétaire du terrain en a fait don au musée de Bridport, où il occupe désormais la place centrale d'une nouvelle exposition, visible jusqu'au 17 avril 2027. Le parcours comprend :

un film une expérience de réalité virtuelle une série de conférences

Un financement par subvention a permis de préparer le fossile avant son étude. Des experts de l'université de Bristol s'en sont ensuite saisis. Leur article scientifique sur la découverte est actuellement en cours d'évaluation par les pairs, ce qui signifie que les conclusions complètes ne sont pas encore publiques.

Michelle Caesar, directrice du musée de Bridport, a réagi en disant qu'ils avaient tellement de chance d'avoir reçu ce don incroyablement généreux.