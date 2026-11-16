Un chef italien viré pour avoir refusé de garnir une pizza d'ananas. Entre fierté culinaire et visa perdu, son histoire prend une tournure que personne n'attendait.

Davide Tamburella, chef italien, a été licencié du restaurant La Costa à Brisbane, en Australie, après avoir refusé de préparer une pizza jambon-ananas. L'établissement, situé dans le quartier des clubs de nuit de Fortitude Valley, a depuis fermé ses portes.

Le licenciement est intervenu le 20 mai 2026, quinze jours après une réunion au cours de laquelle son patron, Elliot Ingram, lui avait fait part de plusieurs préoccupations concernant sa performance. Parmi elles figurait son refus de préparer la fameuse pizza lors d'une réception.

Ingram a raconté les circonstances de l'incident : un client qui organisait un événement dépensant plus de 15 000 $ avait réclamé une pizza jambon-ananas. Lui-même avoue préférer le pepperoni, mais dit ne pas faire la fine bouche devant cette garniture, d'autant que le restaurant l'avait déjà proposée au menu enfant.

Tamburella a vu les choses autrement. Selon la décision de la Fair Work Commission, la commission australienne des relations de travail, le chef estimait que les directives de la direction « n'avaient pas à être suivies lorsqu'elles étaient offensantes pour sa culture ».

La commission a précisé qu'il considérait, en tant qu'Italien, que mettre de l'ananas sur une pizza était « une insulte à sa culture ». Ce refus n'était pas une première : Tamburella a reconnu devant la commission qu'il s'agissait de la troisième fois en quatre ans qu'il s'opposait à cette consigne, après avoir un jour demandé à Ingram de « vérifier à quel point il est important pour les Italiens de ne pas mettre d'ananas sur une pizza ».

D'autres griefs se sont ajoutés à celui de la pizza : un langage jugé grossier, un style de communication problématique et une escalade de la frustration sur le lieu de travail. La décision mentionne aussi un incident survenu en avril 2026, au cours duquel Tamburella s'est fracturé des os de la main droite en frappant une rampe métallique.

Une plainte rejetée pour dépôt tardif

Tamburella a saisi la Fair Work Commission pour licenciement abusif, estimant que son renvoi était en partie lié à cette blessure professionnelle. Sa démarche n'a pas abouti. Dans sa décision rendue publique mardi, la commissaire Jennifer Hunt a rejeté sa demande de protections générales, déposée hors du délai légal de 21 jours et ne répondant pas aux critères de circonstances exceptionnelles requis.

Sans se prononcer sur le fond, la commissaire a tout de même jugé que les raisons légales fournies pour la décision de licencier M. Tamburella lui paraissaient solides, ajoutant que son comportement répété laissait penser que ses chances de succès ne sont pas grandes.

L'affaire comportait un enjeu supplémentaire pour le chef : il était engagé depuis plus de trois ans dans une demande de visa 186, voie vers la résidence permanente parrainée par l'employeur. Ingram affirme avoir attendu le plus longtemps légalement possible avant de notifier aux autorités qu'il ne réemployait plus Tamburella, dans l'espoir que le visa soit approuvé avant d'être contraint de retirer son parrainage. L'approbation n'est pas arrivée à temps, et Tamburella doit recommencer toute la procédure depuis le début.

Interrogé par la chaîne 7 News, Ingram a tenu à relativiser l'épisode de la pizza. Il a résumé auprès du Daily Mail qu'il y avait plus dans cette histoire qu'une simple garniture de pizza, évoquant une multitude de facteurs différents derrière la rupture. Il a aussi rappelé que l'ananas sur pizza reste très courant en Australie, estimant qu'en fin de compte, nous ne sommes pas en Italie, nous sommes en Australie.

La Costa, décrit comme une élégante tranche d'Italie au cœur du Queensland, a fermé en juillet à l'expiration de son bail, Ingram évoquant la hausse du coût de faire des affaires à Fortitude Valley. Selon son profil LinkedIn, Tamburella travaille désormais dans un autre restaurant italien de Brisbane, dont l'ananas, vérification faite par la BBC, ne figure pas au menu.