Un avion s'encastre dans le toit d'une maison allemande, la cabine explose sous le choc. Un mort, un disparu toujours recherché par drones. Que s'est-il vraiment passé en plein vol ?

Un avion léger s'est écrasé sur le toit en tuiles d'une maison individuelle dans le nord de l'Allemagne, ce samedi 25 juillet 2026. L'accident a fait un mort. Une seconde personne, portée disparue, était toujours recherchée par les secours.

L'appareil s'est abattu vers 11 heures dans un quartier résidentiel de Ganderkesee, une localité de la banlieue de Brême, en Basse-Saxe. Deux personnes se trouvaient à bord au moment du drame.

Ce n'est pas le premier incident

Selon les premières informations, l'avion avait décollé de l'aéroport de Brême peu avant l'accident. Les causes de sa perte d'altitude restent pour l'instant inconnues et font l'objet d'une enquête.

Des témoins cités par le média APNews ont rapporté avoir entendu un grand fracas avant que l'appareil ne s'encastre dans la toiture. La cabine a été complètement détruite sous le choc, et des débris se sont retrouvés éparpillés autour de l'immeuble.

L'appareil impliqué est un avion léger monomoteur à quatre places, fabriqué par le constructeur italien Tecnam. Il mesure environ sept mètres et demi de long pour une envergure d'environ 10 mètres et demi.

La police d'Oldenburg est intervenue après le signalement de l'accident. Les résidents de la maison touchée n'étaient pas chez eux au moment du choc.

Par mesure de sécurité, les habitants situés dans un rayon de 100 mètres ont été évacués de leurs logements, et l'alimentation électrique a été coupée dans la zone. Des drones de recherche et de ratissage ont été déployés pour tenter de localiser la personne disparue.

Une équipe d'intervention de crise a également été appelée sur les lieux, pour venir en aide aux personnes ayant directement assisté à l'accident ou se trouvant à proximité au moment des faits.

L'enquête sur l'origine du sinistre devrait être confiée à l'Office fédéral d'enquête sur les accidents aériens (BFU). À ce stade, aucune conclusion n'a été communiquée sur les circonstances exactes de l'accident.