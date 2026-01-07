Grâce à la reconduction de cette mesure par le Parlement européen, des milliers de véhicules vont pouvoir continuer à profiter des péages gratuits pour les cinq ans à venir.

Si les véhicules thermiques sont aujourd’hui encore largement majoritaires sur nos routes, la part de véhicules électriques se veut tout de même être de plus en plus importante avec les années. En particulier au cœur des grandes villes, qui n’hésitent pas à faire le nécessaire pour pousser leurs habitants à adopter l’esprit « émission zéro ». Mais il faut dire aussi que l’Union Européenne (UE) n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de motiver les troupes, en témoigne la reconduction de cette mesure qui fera économiser de grosses sommes d’argent à des milliers de conducteurs.

L’UE prolonge l’une de ses mesures « émission zéro »

En effet, cela ne paraît peut-être pas, mais l’électrique ne concerne pas seulement les particuliers. Ces dernières années, de plus en plus d’entreprises ont également commencé à s’y mettre, notamment dans le cadre des compagnies étant amenées à sillonner les routes européennes au quotidien avec leurs poids lourds. Car oui, les camions électriques sont aussi une réalité, et ils bénéficient d’ailleurs d’un avantage certain : celui de ne pas payer les péages sur l’ensemble des autoroutes de l’UE.

Reconduite en octobre dernier par le Parlement européen, cette mesure, qui devait initialement prendre fin le 31 décembre 2025, permettra ainsi aux entreprises concernées de continuer à réaliser de belles économies pour les cinq années à venir, jusqu’au 30 juin 2031 plus précisément. De quoi rassurer les compagnies ayant d’ores et déjà opéré leur transition vers l’électrique, donc, mais aussi potentiellement en pousser de nouvelles à sauter le pas. Car sauf retour en arrière inattendu, la reconduction de cette mesure peut apparaître comme un avantage certain.

Bien sûr, même pour les entreprises, le passage à l’électrique n’est pas forcément une décision à prendre la légère. L’achat de véhicules adaptés, en particulier dans la catégorie poids lourd, représente un gros investissement que toutes les boîtes ne peuvent pas forcément se permettre. Néanmoins, en leur assurant l’exonération des frais de péage pour les années à venir, l’UE leur permet d’envisager la possibilité de recouper leurs frais sur le long terme, et ainsi de commencer à réaliser quelques économies.

© Scharfsinn / Shutterstock

Du chemin reste encore à parcourir

Notons toutefois que cette mesure, bien qu’adoptée par le Parlement européen, reste sujette à la discrétion de l’ensemble des États membres. Autrement dit, chaque pays de l'UE est libre de l’appliquer ou non, et surtout de déterminer dans quelle mesure il souhaite le faire. « La mise en œuvre de l’Eurovignette à travers l’Europe reste inégale » déplorait alors notamment l’Association des Constructeurs Automobiles Européens (ACEA) en octobre dernier, malgré l’accueil positif suscité par la reconduction de cette mesure.

« Seuls deux des États membres accordent actuellement des exonérations totales, tandis que dix appliquent uniquement des taux réduits pour les camions zéro émission. Les quinze États membres restants n’utilisent toujours pas du tout cet instrument très important. L’exonération totale des péages pour les véhicules zéro émission (VZE) est l’une des mesures les plus efficaces et les plus ciblées pour améliorer la parité des coûts entre les véhicules électriques et les véhicules conventionnels ». Bref, autant dire que même si on avance, du chemin reste encore à faire.

Source : ACEA