Ce qu’il y a de fascinant avec notre planète, c’est qu’elle nous a précédé pendant des millénaires, et qu’elle nous survivra – avec un peu de chance – pendant des millénaires aussi. Forcément, durant ce laps de temps, la vie continue alors de se développer, en témoignent les nombreuses trouvailles effectuées par les historiens et les archéologues au fil du temps. Et nous en avons encore une fois la preuve avec de récentes découvertes ayant eu lieu en Allemagne, où un projet de parc éolien a permis de mettre au jour des tunnels médiévaux.

Quand Moyen-Âge et Préhistoire s’entremêlent

Alors oui, c’est vrai : découvrir des vestiges de l’époque médiévale a beau rester quelque chose de fascinant en soit, cela n’est dans le fond pas si surprenant étant donné notre proximité avec cette période de notre histoire. Mais ce n’est pas tant cette découverte en elle-même qui fascine les historiens que ce qu’elle nous apprend sur le lieu en question. Car comme ont pu le découvrir les archéologues, il s’avère que ces tunnels médiévaux ont en fait été bâtis sur des constructions datant elles-mêmes de la préhistoire, ce qui nous ramène encore plus loin dans le passé.

Très présent en France et en Allemagne, ce type de structure situé à faible profondeur et baptisé « Erdstall » était généralement utilisé en guise de refuge par le peuple et les paysans, qui pouvaient ainsi tenter d’échapper aux affres de la guerre à une époque très marquée par les conflits. Mais ce qui a retenu l’attention des historiens dans le cas présent, toutefois, c’est que ces tunnels ont eux-mêmes été construits sur un ancien site funéraire de la préhistoire, en témoignent les nombreuses traces de rites funéraires qui s’y trouvent encore.

Une particularité propre à ce site situé près du village allemand de Reinstedt, donc, dont les terres semblent visiblement avoir bien plus de vécu qu’on ne pouvait l’imaginer à l’origine. Et forcément, cela pousse alors les historiens à se poser une grande question : pourquoi les peuples du Moyen-Âge ont-ils décidé de construire des tunnels à l’intérieur d’un tel lieu ? Car peu importe l’époque, le respect des morts et des lieux de sépultures a toujours été au cœur de la nature humaine, qui s’évertue à préserver son héritage à travers le temps.





© Office régional de conservation des monuments historiques et d'archéologie de Saxe-Anhalt, Ulf Petzschmann

Des tunnels médiévaux qui interrogent

À cela, deux théories sont alors avancées par les historiens pour le moment. La première, c’est que ce territoire n’avait pas été perçu comme un site funéraire par les hommes du Moyen-Âge, mais comme un lieu de défense en raison des nombreux fossés qui s’y trouvaient. De fait, ceux-ci y auraient vu un bon moyen de se protéger en cas de conflit. La seconde, c’est qu’en raison des croyances spirituelles de l’homme, les lieux funéraires sont généralement évités autant que possible. Ce qui en faisait donc, par conséquent, une cachette idéale pour le peuple.

Naturellement, il est peu probable – pour ne pas dire impossible – que cette question puisse trouver une réponse définitive un jour. Néanmoins, au-delà de tout ce que cela implique sur le plan humain, à l’échelle de notre histoire, cela prouve aussi et surtout que même les territoires les plus inattendus peuvent cacher bien plus de choses qu’on ne l’imagine. Car dans le cas de ce terrain allemand, on parle tout de même d’un enchevêtrement historique ayant tour à tour donné vie à un lieu de culte funéraire, des tunnels de protection, et enfin un potentiel un parc éolien.

Source : Landesamt