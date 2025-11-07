Le trou noir est l'un des phénomènes spatiaux les plus fascinants et l'objet de nombreuses théories quant à leur fonctionnement et ce qui se trouve à l'intérieur. Une récente étude utilisant les observations du télescope spatial James Webb (JSWT en anglais) apporte justement une pierre à ce vaste édifice qui défie tous les modèles cosmologiques actuellement connus.

Une découverte qui nous fait voir le trou noir tout autrement

Le télescope spatial JWST a permis aux astronomes de remonter plus loin dans le passé qu'avec n'importe quel autre télescope infrarouge ou optique, en observant la lumière infrarouge émise par des galaxies lointaines seulement 300 millions d'années après le Big Bang. Grâce à ce télescope infrarouge, nous espérions en apprendre davantage sur la formation des galaxies et percer les mystères de la taille colossale d'un trou noir supermassif. Mais l'exploration du passé nous a réservé quelques surprises.

Des chercheurs de l'Université d'État du Kansas viennent de faire une découverte surprenante en lien justement avec un trou noir. Ils ont analysé des images de 263 galaxies de l'Univers primordial, suffisamment nettes pour déterminer leur sens de rotation. Nos modèles actuels de l'Univers supposent que, à grande échelle, il est globalement uniforme dans toutes les directions.

La plupart des physiciens et des astronomes supposent et prévoient qu'il ne devrait pas y avoir de sens de rotation privilégié pour les galaxies, et que cela devrait être vrai aussi bien pour l'Univers actuel que pour l'Univers primordial. Et c'est là que cette découverte pourrait totalement changer notre perception autour de notre univers et du fascinant phénomène d'un trou noir.

Un univers encore plus supermassif qu'on se l'imaginait ?

L'équipe a en effet constaté une différence significative dans la rotation de ces galaxies par rapport à la Voie lactée et de leur relation avec un trou noir. Au total, 105 galaxies (40 %) tournent dans le sens antihoraire, tandis que 158 (60 %) tournent dans le sens horaire. « L'analyse des galaxies a été réalisée par une analyse quantitative de leurs formes, mais la différence est si flagrante que quiconque regarde l'image peut la constater. Grâce à la puissance du télescope spatial James Webb, tout le monde peut la voir », a déclaré Lior Shamir, professeur associé d'informatique au Carl R. Ice College of Engineering. Selon cette étude, ces changements de direction seraient dues au fait que... notre univers se trouve à l'intérieur du trou noir d'un univers plus grand.

« Une explication possible est que l'univers est né en rotation. Cette explication concorde avec des théories comme la cosmologie des trous noirs, qui postule que l'univers entier est l'intérieur d'un trou noir », a déclaré Shamir. « Mais si l'univers est effectivement né en rotation, cela signifie que les théories actuelles sur le cosmos sont incomplètes ».

L'équipe propose une autre possibilité, bien que celle-ci puisse également poser problème. Elle pourrait être due à l'effet Doppler, qui peut faire apparaître la lumière décalée vers le rouge ou vers le bleu selon le mouvement de l'objet émetteur par rapport à nous. Bien qu'il s'agisse d'une étude intéressante, de nombreuses observations supplémentaires seront nécessaires pour confirmer ou réfuter les résultats obtenus, et pour déterminer quelle explication des données est la plus probable entre la théorie relative à un trou noir, l'effet Dopler ou toute autre conclusion à retirer de cette étude.

