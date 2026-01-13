Des astronautes ont vécu une mésaventure dont ils se souviendront un moment, perchés à 400 km au-dessus de nos têtes. Le pays concerné à dû prendre des d'importante mesure pour les sauver, révélant un gros problème dans le système.

Parfois, un petit rien suffit à tout faire déraper. Des astronautes chinois en ont fait la triste expérience il y a peu et ça aurait pu leur coûter très cher. Pour le coup, c'est surtout à la Chine que ça a dû coûter un bras, les astronautes, eux, vont finalement très bien même si rien ne s'est passé comme prévu et qu'une défaillance d'un système pourtant bien rodé a été mise à nu une fois de plus.

Trois astronautes chinois bloqués à 400 km au dessus de nous, sans possibilité de revenir

Travailler dans l'espace n'est pas de tout repos. Peu importe le pays, les programmes spatiaux suivent des protocoles extrêmement stricts où le moindre accroc peut faire dérailler toute la machine. Fin 2025, des astronautes chinois se sont retrouvés coincés dans l'espace, plusieurs jours sans aucun moyen de revenir sur Terre. La faute à une fissure sur le vaisseau qui devait les ramener à bon port, provoquée par une collision avec un présumé débris spatial. Le fait est que ce petit incident a totalement chamboulé les plans du programme spatial chinois, qui fonctionne avec une rotation des équipes programmée bien en amont et sans faute possible.

Faute de pouvoir utiliser leur vaisseau, Zhang Lu, Wu Fei et Zhang Hongzhang se sont donc retrouvés bloqués dans l'espace durant neuf jours après leur mission de six mois. La Chine a donc dû revoir tous ses plans et envoyer en urgence le vaisseau Shenzhou-22, mais sans aucun équipage, afin de pouvoir ramener les astronautes coincés à plus de 400 km au-dessus de la Terre. Une opération forcément très coûteuse, qui met le doigt sur des défaillances du fonctionnement du programme spatial du pays.

Des incidents qui se répètent, les experts veulent du changement

Mais la Chine n'est pas la seule à ne pas toujours avoir de plan B efficace. On se souvient encore des astronautes américains qui ont vu leur séjour prolongé à bord de la Station spatiale internationale, la faute à des problèmes techniques découverts dans les vaisseaux Boeing. Ou encore plus récemment, l'équipage de l'ISS qui doit se faire évacuer d'urgence puisque l'état de santé d'un de ses membres est préoccupant et pourrait poser des problèmes. Le hic, là encore, c'est que l'évacuation n'est pas si simple, en plus d'être coûteuse et compliquée à mettre en place rapidement, faute notamment de bonne préparation d'après certains experts. Pour l'heure, chaque pays fait avec ses propres moyens pour aider les siens, mais de nombreux spécialistes espèrent la mise en place de nouvelles mesures internationales pour aider les astronautes en cas de problème similaire, et éviter un drame.